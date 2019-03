Cuando Noelia Vera sale con Echenique me pasa como a Carol Thatcher con Gael Monfils y su parecido a un 'golliwog' (muñeco negro de trapo). Lo dijo y la echaron de la BBC. No voy a decir a qué me recuerda la pareja de Podemos. Pero es que la propia Vera se basta para el humor. Sobre Pablo Iglesias: «Ahora mismo está cuidando a sus hijos e hijas en sus prácticas feministas». Lo de hijos e hijas (siendo dos niños) tiene narices, ¿pero y lo de «sus prácticas feministas»? Es como ese diálogo de 'Padre de familia' cuando Peter está con Hitler y le pregunta qué hace. «Cosas». «¿Cosas nazis?». «Sí, Peter, cosas nazis». Creía que lo peor que había leído era a lo que se iba a dedicar Soraya Sáenz de Santamaría en Cuatrecasas: corporate governance y compliance. Eso además de coordinar «un equipo transversal y multidisciplinar». Transversal y pelazo son palabras que se nos han ido de las manos. Me retiro a mis prácticas feministas. Voy a planchar.