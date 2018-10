EL CHEF DEL CIS El nombre de su director ha llegado hasta los más recónditos parajes gracias a unos datos que resultan, a juicio de la oposición, inverosímiles MARÍA JOSÉ POU Sábado, 27 octubre 2018, 10:24

Hasta ahora no conocíamos al druida de la tribu sociológica más importante del país, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS. Simplemente sabíamos de sus datos, dudábamos de sus pócimas y constatábamos después que la institución daba relevancia a lo que el gobierno de turno quería destacar por encima de todo. Daba igual que fuera de un signo o de otro. El CIS nos parecía fiable básicamente cuando hablaba de los problemas de la ciudadanía pero no de sus opiniones políticas y menos aún de sus intenciones de voto. Ahora, sin embargo, el nombre de su director, Tezanos, ha llegado hasta los más recónditos parajes de esta España nuestra gracias a unos datos que resultan, a juicio de la oposición, inverosímiles. Dice Tezanos que el CIS se limita a recoger lo que piensan los ciudadanos. No lo niego, pero todos sabemos que hay modos de no mentir sin decir toda la verdad o bien de decir queriendo decir sin que lo primero coincida con lo segundo. En una palabra, de condicionar la visión de las cosas sin que se pueda acusar de decir falsedades a quien lo hace. Es lo que suele conseguir la llamada 'cocina' del CIS en la que, sin alterar los datos originales, se extraen conclusiones que ofrecen una visión particular y partidaria de la realidad. Tezanos, por lo que vamos conociendo, es el Masterchef de los sondeos institucionales en España. El tres estrellas Michelin de la sociología patria. Como las grandes figuras de la cocina, ha deconstruido el CIS, alterado las habituales métricas y ofrecido un método distinto de evaluar la realidad que, oh casualidad, deja en mal lugar a los oponentes políticos de la moción de censura. Sifones, xantana o esferificaciones son los trucos del mago que ha presentado un trampantojo sobre la intención de voto o el apoyo a los líderes políticos. El gurú de la magia sociológica ha cambiado las reglas del juego, como han hecho algunos ministros de economía para dar por buenas cifras preocupantes de desempleo, afiliación a la seguridad social o economía sumergida. Su truco es tomar no solo el dato de lo que uno quiere votar sino del partido con el que simpatiza. Hay quienes simpatizan mucho con un partido al que jamás votarían porque una cosa es considerarlo entrañable y otra, poner en sus manos el futuro colectivo. Las críticas al chef del CIS no han tardado en llegar desde las sedes de los partidos de la oposición con algunas metáforas más escatológicas que la gastronómica y que ni siquiera son originales. Sin ir más lejos, Pablo Casado habló ayer de «CIStitis» para referirse a los datos conocidos esta semana, en una incómoda imagen clínica tomada de un columnista que lo acuñó allá por 2011 para mostrar a Rubalcaba aproximándose a Rajoy en las encuestas. No se puede negar que la imagen es muy gráfica, por lo molesta y desagradable, pero precisamente por eso retrata más a quien la usa que a aquel a quien quiere colocársela él.