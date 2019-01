Casi acabando enero todavía recuerdo un mensaje recibido a primero de año. Lo recuerdo porque era positivo, porque animaba a caminar el año que comenzaba, porque me ofrecía consejos para caminar con soltura y con fuerzas. Uno de esos mensajes decía así: te deseo que tengas cerca a personas que den luz en tus días oscuros y te ayuden a dar sentido a los días nublados; que tus ganas de vivir no caduquen y si la vida te deja sin palabras, canta. Ante los avatares negativos que suceden, ante posibles fracasos, ante decaimientos... ¡Ganas de vivir, de ser lo que uno quiere ser! Es difícil dejar de escuchar al que se queja de todo, al que todo lo ve negro, pero hay que hacerlo, y quizás hay que hacerlo enseñándoles a ser positivos. Lo dice el refrán: no hay mal que bien no tenga. Lo dice una frase muy castellana: nunca pasa nada; y si pasa, que importa; y si importa, que pasa.

Y en la misma carpeta que contenía el mensaje de año nuevo, me encontré con unos cuantos proverbios de los indios americanos. Y pienso que también podíamos tenerlos en cuenta a lo largo de este año. «Piensa lo que quieras pensar, pero no olvides que tienes que convivir todos los días con tus propios pensamientos». (Indios Dakotas). No hay que dejarse llevar de lo que adviene, hay que mantener firmes nuestros pensamientos. «Todo en la tierra tiene un propósito, cada hierba puede curar una enfermedad, cada persona tiene una misión que cumplir. Este es el concepto de los indios sobre la existencia». ¡A eso lo llamo yo ser positivo! Y para comprender a los demás, para no juzgar con superficialidad: «Antes de juzgar a alguien, camina 3 lunas con sus mocasines» (Proverbio sioux) Finalmente y también de los sioux: «Evita herir el corazón de las personas, el veneno del dolor que causes a otros retornará a ti. Debes ser sincero y verdadero en todas tus actuaciones. La honestidad es la gran herencia que dejaremos al universo». ¡Ojalá así lo hiciéramos!

Mucho ánimo ante lo que nos puede venir encima.