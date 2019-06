Populismos, flor de un día Vox y Podemos no han muerto, pero sufren el grave mal que se deriva de haberse creado excesivas expectativas CURRI VALENZUELA Martes, 4 junio 2019, 08:06

Hace solo tres años, Podemos parecía una fuerza politica imparable que amenazaba con sustituir al PSOE como partido hegemónico de la izquierda; hace solo dos meses, muchos creían que Vox estaba a punto de arrebatar al PP el liderazgo de la derecha. Ambas formaciones llevan unos días tratando de digerir la realidad que les ha convertido en productos de rápido consumo, de usar y tirar, tan flor de un dia como la ropa china, la comida basura y el resto de los productos de corta vida a los que nos hemos habituado en la sociedad actual.

Por supuesto que ni Vox ni Podemos han muerto, pero ambas formaciones sufren el grave mal que se deriva de haberse creado excesivas expectativas. Los de Abascal, por convencerse a si mismos de que tenían al alcance de la mano entre 70 y 80 diputados en las elecciones generales, lo que devalúa los 24 que sacaron, una cifra que no está nada mal para un partido que partia de cero. Los de Podemos, por haberse creído que un débil Pedro Sánchez les iba a necesitar para formar parte de su próximo Gobierno. Sánchez se reforzó el 28-A y Podemos se ha pegado dos batacazos consecutivos que le han dejado incapacitados para controlar ni un solo ministerio.

Lo más llamativo, por más reciente, es lo de Vox, que en un mes ha perdido el 40 por ciento de sus votos en las generales. Los de Abascal se refugian en el dato, cierto, de que en las municipales jugaban con ventaja los partidos tradicionales, en su caso el PP, con candidatos de probada valía. Pero eso no justifica que en las elecciones europeas obtuvieran la mitad de los sufragios que había conseguido un mes antes.

«¿Dónde se han metido los miles y miles de personas que venían a los mítines?», se pregunta un perplejo Sanchez Dragó, uno de los valedores de Vox. Se nota que no recuerda la frase de desencanto de Adolfo Suárez cuando quiso recuperar el poder desde el liderazgo del CDS: «La gente me quiere, pero no me vota». O sea, que una cosa es llenar plazas de toros con gente emocionalmente motivada y otra reflexionar antes de introducir la papeleta en la urna.

La crisis de Podemos es más fuerte aún y de peor solución, por factores tanto políticos como de rechazo interno al líder que ha dirigido hasta ahora al partido, dos factores que se entremezclan hasta el punto de que es difícil calibrar si la mayor parte de sus sucursales se han deseganchado de la central por razones de ideología o por el casoplón con dos piscinas al que se ha mudado la pareja dirigente.

Pablo Iglesias, el mismo que hace dos años se veía como líder de la izquierda española, mendiga ahora de un incombustible Pedro Sánchez un sillón ministerial que evite que los suyos le pongan en la calle, algo parecido a la jugada de Abascal para tocar poder en ayuntamientos y comunidades antes de que su moda pase y Vox desaparezca.