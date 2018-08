Populismo y mercado

Mira tú por dónde, a cubierto del mes de agosto, han comenzado unas obras municipales que van a dañar el honrado negocio de un grupo de comerciantes: los del mercado de Rojas Clemente. Mira tú por dónde, a pequeña escala, Valencia va a tener ocasión de comprobar cómo una exacerbada política anti-automóvil puede poner en peligro ese mínimo vital que toda actividad comercial necesita. Mira tú por dónde, la oposición municipal, que no suele enterarse de lo que pasa en Valencia, va a tener ocasión de comprobar que ese juego del alcalde Ribó, poner en manos de los vecinos algunas decisiones de trascendencia urbana y urbanística general, puede poner en riesgo la supervivencia de un mercado cargado de problemas.

La plaza de Rojas Clemente era, hasta hace poco, una explanada con 50 plazas de estacionamiento de zona azul y tres gorrillas. No era un ideal estético, pero poder aparcar allí era, para cientos de valencianos, la forma mejor de ir a comprar al mercado y almorzar, de paso, en los estupendos bares integrados en el recinto. Hace dos años, cuando el Ayuntamiento abrió las puertas a que los vecinos diseñaran proyectos para sus barrios, la utopía de una plaza arbolada y cargada de juegos infantiles, un sueño nacido de la desinformada buena fe de un grupo de vecinos, empezó a abrirse camino en medio de la selva populista. Y sin que ninguna voz razonable le haya puesto los pies en el suelo de la sensatez, 330 personas tomaron la decisión que ahora ha sido puesta en obras.

¿Dónde estacionarán los clientes del mercado en el futuro? ¿Cómo quedará regulada la carga y descarga de mercancías? ¿Dónde se ubicarán los contenedores de la basura? Los vecinos, en su sueño, no calcularon esas menudencias. Tampoco era su cometido. Pero lo grave, según los planos difundidos, es que nadie en el Ayuntamiento parece haberse ocupado de esos flecos realistas que convierten una utopía en un proyecto sensato.

Mucho me temo que los comerciantes y hosteleros del mercado han sido consultados... poco o nada. Como tampoco la gran mayoría de vecinos no envueltos en el sueño del jardín pero necesitados de unos estacionamientos que ahora quedarán mermados en todo el barrio. La impresión de este caso es que ha sido poco tenida en cuenta la opinión de los que no son «clientes reconocidos» de las redes sociales. Por eso es de temer que los detalles del transporte, el estacionamiento y la logística que el mercado necesita han ocupado poco a los técnicos municipales. Así es que de lo único que podemos estar seguros es de que las dos plazas de estacionamiento reservadas a los funcionarios del mercado seguirán existiendo cuando Rojas Clemente languidezca un poco más.

Añoro un tiempo en el que tuvimos un Ayuntamiento con ambición, ideas, iniciativas, proyectos, valores y coraje. Con un gobierno y una oposición dotados de esas virtudes, se hubiera sacado a concurso el proyecto de un estacionamiento subterráneo unido a la conversión del mercado en un complejo de alimentación y gastronomía. El jardín, así, lo hubiera pagado la iniciativa privada, so bobos.