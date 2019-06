Mil ponts... a la fossa

Quànts millons nos costa la campanya d'una llengua sense nom? Cóm de maquiavèlica poesia suposta, defenent, per milers de ponts falsos i vegades d'impertinents preposicions foranes (amb) en idílic mensage l'idioma sense batejar ¿qué és borda esta llengua? A la valenciana, en l'Estatut mai li donen un atre nom. Els valencians sabem quina llengua volem. I té nom propi, identitat pròpia i sentiment valencià. Nos desarraïlen ací quan diuen «la nostra» amagant dir catalina. Privant-nos del títul que identifica la millor lliteratura dels sigles d'or: la de la llengua valenciana. ¿Quí és «el que realment importa»? Penses, a l'escoltar mal construït per la ràdio, la mentirosa veu pancatalana revestida de poema. ¿Quí és «el més poderos és que des de la primera paraula...» diu que vol estar al meu costat? Carregant-se el 'lo' patrimonial i duent-nos a la desconjunció, obliguen pels accents a una fonètica dura. Han fet passar per l'aro d'una selectivitat dubtosa, forçant als estudiants a que juren el dogma del pancatalanisme escolar, contra les famílies, els parlants, l'història i l'image de marca pròpia: de Valéncia, llengua valenciana.

I quan diuen 'valencià' per no tindre més remei -que no volen espantar la caça- pronte aclariran que és concessió dialectal subordinada. Yo estic indignat, si. Pero la carta al director d'un chicon de Gandia és de juge. Diu que els espenta el seu professor, com a proyecte d'assignatura, per a que facen escrits a la prensa en eixa impostura idiomàtica; ell vol escriure en llengua valenciana, la de casa, la de la RACV i LoRat, pero li ho rebuja, ya que «la Conselleria no ho permet». Che, Chova, el teu llinage degué vindre de Galícia, pero la teua valencianitat que no te la malven. Vine en ret a Diccionari General Llengua Valenciana. És gratis.