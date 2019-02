Ponga un inspector en su vida

Resulta un tanto sorprendente la atención que se le ha prestado al descubrimiento de que el excomisario Villarejo contaba en su equipo B con un inspector de Hacienda. Tenía Ángel Fenoll a una funcionaria de la AEAT en la cuadrilla, siendo como era un basurero, con conexiones con las autoridades de la época, pero basurero a la postre, ¿y no iba a poder disponer de uno de estos especialistas el mayor escualo de cuantos han engordado en las cloacas del Estado? En España, el que no sienta a su mesa a uno de estos personajes que el dibujante de Olafo el vikingo pintaba con verdugo y hacha, no es nadie. Y en la Comunidad Valenciana (CV), menos. El Gotha del PPCV de las dos décadas prodigiosas está poblado de ellos. Una conjunción astral, por ejemplo, como la que se produjo en Castellón, cuando Juan Costa Galindo era delegado provincial de Hacienda; su esposa, MªD Climent, concejala; un hijo, Juan, secretario de Estado de Hacienda, y otro, Ricardo, diputado a Cortes valencianas, no habría sido posible sin la estrecha relación que el paterfamilias mantenía con Carlos Fabra. Un distraído contribuyente cuyos olvidos fiscales no fueron denunciados casualmente por la AEAT hasta que cayó en desgracia por el caso Naranjax.

En la designación del hasta entonces delegado especial de la Agencia Tributaria en la CV Vicente Rambla como consejero de Hacienda, en cambio, no hubo ninguna casualidad. Zaplana sabía lo que le convenía. Y a fe que no se equivocó porque Camps no sólo le renovó la confianza a pesar de su pasado zaplanista, sino que le hizo vicepresidente hasta que el caso Gürtel se llevó a los dos por delante. La amistad que el sustituto de Rambla al frente de la AEAT en la CV, Eduardo Beüt González, trabó con Zaplana y sobre todo con su jefe de gabinete, el ahora también procesado Juan Francisco Gª, le abrió las puertas del consejo de administración de Cartera de Participaciones Empresariales, una SL de Bancaja y Cam. Después fue consejero delegado de la empresa municipal Madrid Arte y Cultura. Se metió en negocios. Y antes de reincorporarse a Hacienda en mayo de 2018 desempeñó durante bastante tiempo el cargo de consejero de Finanzas de la embajada de España en México (sic). Poncio de la AEAT en Castellón y administrador de varias de sus checas, incluida la Lubianka de Guillem de Castro, son algunos de los puestos ocupados por el atento Juan C. Moragues con anterioridad a su incorporación al Consell de Alberto Fabra. Y es que es tan fundamental tener amigos en ese infierno que yo mismo me granjeé uno. Y he de admitir que durante las horas que pensé que contaba con una fuente informativa inagotable en las calderas de Pedro Botero -lo que tardamos en publicar la primera y última de sus confirmaciones, más que filtraciones- me sentí el periodista más seguro del mundo. La garantía de que la noticia iba a misa (negra) era total.