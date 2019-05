La ponentada de esta semana nos recuerda que el frío tiene los días contados. El guionista Ennio Flaiano no se equivocó al afirmar que todas la estaciones giran alrededor del estío. «El otoño evoca el verano, el invierno lo invoca y la primavera lo envidia», dijo el colaborador de Federico Fellini en las películas 'La dolce vita' y '8½'. Con el buen tiempo parece que la vida se pone en modo vacaciones y las personas tienden a buscar puntos de apoyo para mover el mundo en la playa, a ganar horas para sí mismas perdiendo el tiempo, a barrer en las horas de sombra la pena de las ausencias, a creer que no hay mar que por bien no venga, a poner en 'mute' la actualidad que grita, a practicar la procrastinación, a recuperar recuerdos que creían arrasados por el tiempo, a navegar sin mapas, a brindar con salitre y bañarse en cerveza (o al revés)... Quizá el verano esté sobrevalorado, pero al menos en julio y agosto no hay políticos pidiendo el voto.