La cosa se pone seria

Muy tensa debe andar la cosa para que el prudente de Manolo Mata haya decidido que la ropa sucia ya no va a lavarla en casa. El portavoz socialista en Les Corts ha dado un paso sorprendente al pregonar en el ecosistema tuitero, que está de los movimientos de Compromís y Podemos hasta el mismísimo pirri. Decir que «sería interesante que en esta campaña electoral se animaran a hacer campaña contra la derecha y no solo contra el PSOE» no es cosa menor. De hecho fue publicar el tuit y saltar a responderle una Oltra que se contenía (es irónico) en la contienda «por el cariño que te tengo». Toda una vicepresidenta de un gobierno arremangada en una discusión de patio de vecindad que mejor haría en dejarla en manos de sus subalternos como Ferri, Fuset, Grezzi etc.

Con unas elecciones de por medio aquí no hay cortesía ni condescendencia posible, hasta desde un mismo partido. Es el caso de los socialistas. El papelón de Ximo Puig aplaudiendo a Pedro Sánchez mientras este nos anunciaba -aquí mismo en Valencia- que el tema de la financiación va para largo es de traca por no decir otra cosa más gruesa. El madrileño lo dejó vendido y tocado. Desde Podemos, Compromís, PP y Ciudadanos lo más suave que le dijeron a Puig fue llamarlo «complaciente». Cantó -que aunque parezca que no, sí que está- lo resumió con un «Sánchez aplaza la financiación autonómica cuatro años más y Puig aplaude a su amo». De nada sirvió el canutazo posterior de Puig enmendándole la plana. No resultó creíble. Mal favor ha hecho el pirómano de Moncloa a su partido en la Comunitat a pocos días de unas elecciones.

Pero Compromís no lo tiene mejor aunque aproveche asuntos como la ampliación Norte del puerto o la de la V-21 para hacerse con los votantes del PSOE. Van servidos con el escándalo de la EMT. Aunque no haya comisiones de investigación, ni comparecencias, ni directos en algunos medios nacionales, ni dimisiones, el hecho por mucho que se soslaye no deja de ser gravísimo. ¿Cómo se pueden hacer ocho transferencias bancarias a China, a una cuenta en Hong Kong, por valor de cuatro millones de euros y que nadie en la empresa se dé cuenta?

Está claro que han sido víctimas de una estafa pero los ciudadanos lo hemos sido de otra: la de tener a unos incompetentes gestionando nuestro dinero. Según la información publicada por VP, una auditoría de Ernst&Young concluye que en 2018 desde la EMT se han pagado once millones de euros en contratos menores saltándose la normativa habitual y evitando el concurso público.

Con tanta ropa sucia, lo más apropiado es seguir la recomendación de Mata: «Por el bien de todos, me muerdo el Twitter».