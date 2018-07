«No estamos de acuerdo ni en desacuerdo pero respetamos la libertad de expresión». Joan Ribó es tan previsible en sus actos, en sus declaraciones, en sus comportamientos, que a estas alturas del curso y con estos calores casi da hasta pereza tener que rebatir sus pobres argumentos. Casi. El alcalde se lava las manos con el muro de la infamia y permite que se mantenga un grafitti que ofende a la dignidad de la inmensa mayoría de los ciudadanos, la de todos aquellos que entre los agentes de la Guardia Civil y sus novias brutalmente apaleados en Alsasua y la banda de agresores que se lanzó sobre ellos como perros rabiosos tiene muy claro de qué lado está. Hace como Poncio Pilatos y consiente una presunta creación artística amparándola en el manto sagrado de la libertad de expresión. Una excusa que él y los que piensan como él utilizan sólo cuando les interesa. Si es para criticar una sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional contra una banda de jóvenes agresores de dos agentes de la autoridad, entonces sí. Pero si con esa misma excusa de la libertad de expresión un artista pidiera permiso al Consistorio para pintar un muro contra la llegada y acogida de inmigrantes -por poner sólo un ejemplo-, entonces la sacrosanta libertad de expresión decaería como principio y fin de todas las cosas, lo que viene a demostrar, por una parte, su doble moral y, por otra, que, en efecto, todos los derechos tienen límites. La doble moral en algunos, que no todos, 'referentes' de la izquierda tampoco nos va a sorprender a estas alturas, no hay más que recordar el chalé de lujo de Pablo Iglesias e Irene Montero o el viaje en avión oficial del presidente del Gobierno para asistir a un concierto de The Killers, su «agenda cultural de noche» que diría Carmen Calvo. No creo que con su actitud a lo Poncio Pilatos, Ribó contente más que a su clientela más radical, sectaria, nacionalista y ultraizquierdista antisistema. Lo que sí ha conseguido es dar los cinco minutos de gloria a la extrema derecha, que desde luego no representa el sentir mayoritario de los valencianos, aunque a lo mejor era eso de lo que se trataba, que al fin y al cabo el crecimiento de esos grupúsculos se efectuará a costa del PP y de Ciudadanos, los dos partidos que pueden arrebatarle una Alcaldía que le cansa, casi le aburre, le da pereza, mucha pereza. «No estamos de acuerdo ni en desacuerdo...». Poncio Pilatos Ribó debería tomarse ya unas vacaciones, merecidas sin duda, y descansar de la dura, agotadora, actividad diaria. Si con eso nos ahorramos nuevos episodios como el del muro de Jesuitas será un dinero (público) bien empleado. Mejor eso que un alcalde que se lava las manos cuando lo que se trata es de decidir con quién está, si con la Guardia Civil o con sus agresores proetarras.