Polvorines fuera de todo control

No me lo puedo creer. Las basuras entran y salen de los vertederos sin control. En algún oscuro periodo de esta problemática actividad se levantó la vigilancia que la Generalidad ejercía sobre las básculas de las plantas de tratamiento de residuos y, lo último que yo me podía imaginar, los ecologistas no la repusieron en cuanto accedieron al poder. ¿Cómo no van a acumularse 43.000 toneladas de balas de plásticos en un campo de Utiel cedido gentilmente, para más inri, por la Consejería de Economía Sostenible (por supuesto)? Es como si estuvieran en la inopia. Lo único que ha hecho el Consell del Botánico en lo tocante a la liquidación de residuos ha sido plegarse a los contrarios a la puesta en marcha de la incineradora de L'Alcora, apuntillar la creación del vertedero de Llanera de Ranes y sellar el de Abanilla (Murcia), cuyos hediondos y valencianísimos regatos amenazaban con anegar Orihuela. «Vuelve a casa vuelve/ por Navidad». Ni el contacto directo que los actuales responsables del departamento de Medio Ambiente trabaron con la obra de Ángel Fenoll, Fenoqui para los amigos, cuando el volcán de Abanilla entró en erupción y comenzó a regurgitar lixiviados les abrió los ojos. Le sacaron las castañas del muladar a un sujeto condenado por tenencia ilícita de armas, estafa al seguro, delito electoral y fiscal. Amén de autor de las facturas falsas que esgrimió cierto conseller para intentar librarse de una condena por malversación. Y no le relacionaron con el archifamoso caso Brugal. Atajaron el desastre provocado por un tipo detenido unos años antes, en 2011, como responsable del entierro miles y miles de toneladas de basuras sin clasificar fuera de su vertedero. Pero no se percataron de que excavar un foso de 4.000 m2 y 15 metros de profundidad, llenarlo de basura y taparlo es lo mismo que hace la mafia napolitana en la 'Gomorra', de Roberto Saviano. Ni a lo que se ve adoptaron inmediatamente las medidas necesarias para que esto no volviera a suceder. El macerado Plan Integral de Residuos contempla la recuperación de los registros de entrada como única inspección a las concesionarias de este servicio, que ya son ganas de tentar la suerte. Pero a la velocidad que lo tramita la consejería antes permitirá a los nacientes, tributariamente insaciables y ejecutivamente insolventes Consorcios de Residuos duplicar las tasas por marear, sólo marear los desechos que se convencerán de que ojos que no ven, etc.

Vicente Gallego es un claro ejemplo de que, tal como decía Zola, la belleza es un estado de ánimo. Está considerado como uno de los más destacados representantes de la poesía de la experiencia, una lírica romántica inspirada en la belleza de lo cotidiano. Y trabajaba de pesador en el vertedero de Dos Aguas cuando yo le conocí. Lo que ocurre es que él no estaba obligado a contemplar el camión de la basura como una bomba medioambiental. Y Cebrián, Julià Álvaro, Quesada, Piquer, etc., sí.