Pensábamos que no se podía descender más, pero lo han vuelto a conseguir. Me refiero a las noches de La 2. Hasta hace pocos meses el 'prime time' lo ocupaba una película, de lunes a viernes, de 'Historias de nuestro cine'. Para los más mayores una forma de nostalgia y para los más jóvenes un continuo descubrimiento de unas películas a las que, por edad y cierta desidia, no habían podido acceder. Perfectamente encuadradas en su contexto histórico, con presentaciones adecuadas, habían creado un público fiel. Pero ahora el programa se ha reducido a los viernes en sesión doble (acaba de madrugada), sustituyendo el interesante coloquio por un amago reducido a su mínima expresión.

¿Y con qué han llenado las noches de La 2? Prometieron que no faltarían películas, pero han desaparecido. Los lunes, aquello de 'Cine indie', con una programación zigzagueante, pronto dio paso a más documentales, ese cajón sin fondo de la cadena. Los miércoles permanece, de momento, el 'Días de cine clásico'. Clásicos sí, pero con un poco de variación, por favor. Ponen siempre películas mil veces emitidas. ¿Es que TVE no sabe que hay clásicos de los años 30, 40, 50...? Y del cine mudo, el gran olvidado en TVE. Ahora quien quiera ver una película muda se tiene que ir al canal franco alemán Arte, que esos sí que tienen un criterio de programación.

Han desaparecido también los programas musicales a los que tanto bombo les dieron cuando los crearon... Ha vuelvo 'Orbita Laika', que estaba bien para la medianoche paro no para el prime time. La 2 parece un pollo sin cabeza, moviéndose compulsivamente pero sin ningún sentido. Afortunadamente siguen en los fines de semana 'Versión Europea' y 'Versión Española'... La 2 es como una muestra de documentales en sesión continua salpicados con breves pausas para 'Saber y ganar', para el informativo de las 20 horas, ¡el único programa en directo de la cadena!, para el cine y para 'Ese programa del que usted me habla'; para uno de humor que hacen lo ponen a competir en horario y temática con 'El intermedio', con lo que siempre llevan las de perder.

Es cierto, lo han vuelto a hacer... pero todo es susceptible de empeorar.