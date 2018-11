La póliza 'Cremà' Solo faltaría que me negaran un final fallero in extremis alegando que peso demasiado y que voy a hacer mucho daño ambiental MARÍA JOSÉ POU Miércoles, 14 noviembre 2018, 09:26

Debo de ser de las pocas personas de mi generación que aún prefiere ser enterrada a incinerada. No es prejuicio religioso ni costumbre ancestral sino amortización del panteón familiar. ¿Toda la vida pagando un panteón para utilizar solo un metro cuadrado con las cenizas? ¡Ni hablar del peluquín! Yo, a lo grande. A ocupar todo el sitio que haga falta y a molestar, si es posible, en un entierro cansado y panzurrón. No pediré que me lleven a hombros por pura humanidad y porque no tengo la certeza de haber bajado mucho de peso para entonces, pero que se gasten los euros en una cajita molona y biodegradable no diré que no. Lo único que lamento es que en un panteón común es más difícil confiar en que mis deudos cincelen mi epitafio solemne, porque no cabe con tanto nombre y tantas fechas, y encargarlo en vida, la verdad, no termina de convencerme. No es por aprensión, que no tengo ninguna a la de la guadaña, sino por la alta probabilidad de que cambie de opinión dentro de diez años y se me ocurra una frase más ocurrente que la actual. Encargar lápida con epitafio por anticipado es peor que hacerse un tatuaje. Al menos, éste se puede borrar.

Estoy en estas cavilaciones ahora que he sabido de la prohibición de incineración a los obesos mórbidos que planea incluir la Generalitat en las normas para los crematorios valencianos. Si bebes, no conduzcas y, si estás gordo, no te incineres. Después de eso, aún me reafirmo más en mis intenciones de hacer gasto, movida en el cementerio y escena trágica bajo una lluvia de otoño mientras me meten bajo tierra. Solo faltaría que me negaran un final fallero in extremis alegando que peso demasiado y que voy a hacer mucho daño ambiental. A este paso, los crematorios valencianos van a ser el Ryanair del último viaje, pesando cuerpos fofisanos en vez de maletas. Y diciéndole al finado que, si no cabe, no puede subir. Al cielo, se entiende.

Comprendo las razones de la consellería para preservarnos de la contaminación producida por la quema de restos radiactivos, abalorios con metales pesados y adornos plásticos en el ataúd, pero me pregunto qué solución van a dar a las familias que confíen en guardar al abuelo en una urna en la vitrina de casa y no tener que cargar así con los gastos de tumba, inhumación y mantenimiento. Sobre todo, por lo sobrevenido que suele ser ese gasto para quien no cuenta con las «pólizas de muertos», como se les llama en algunos domicilios cuando llega el recibo mensual. Al final la solución vendrá, como suele, de las compañías de seguros que inventarán una póliza llamada 'Cremà' por la que te incinerarán pase lo que pase y peses lo que peses. Si hay quienes garantizan que te quitan todas las multas, ¿cómo no van a asegurarte la incineración con un plus por combustible XXL? Solo queda eso o encargar un ataúd con forma de ninot y dejar escrito como última voluntad no ser indultado la noche de San José.