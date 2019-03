Políticos en toriles

Una pasándose la vida leyendo e instruyéndose para que no le salga el barrio cuando habla y va luego un señor expresidente, pilarista, del cuerpo de inspectores fiscales del Estado, que hasta ha escrito libros, y suelta que «a mí nadie me llama derechita cobarde mirándome a la cara porque no me aguantan la mirada». O sea, chulería eterna, sobrepasando el tópico madrileño, que cómo será, que hasta merece un apunte en la web del Ayuntamiento capitalino. Y claro, desde el entorno de Abascal, el más duro a este lado del río Pecos, le contestan que cuando quiera y donde quiera.

La mutación que sufren los políticos los días previos a las elecciones los llegan a convertir en toros cegados que salen enfurecidos por la puerta de toriles y embisten lo que se les ponga por delante. Luego ya se calman y algunos hasta desaparecen, como le ocurre al presidente del Gobierno, un tal Pedro Sánchez, al que corrillos y salas de prensa le echan mucho de menos. Tampoco se prodiga es exceso nuestro Molt Honorable, huidizo de la ofensa y el agravio mediático, incluso en campaña. Él, desde luego, no da como dóberman.

Luego, pasada la campaña, si el hemiciclo se llena de toreros, militares y empresarios, los cronistas parlamentarios tendrán que ser auténticos literatos. Tendrán que aderezar el a priori escaso porte político de sus nuevas señorías, como hicieran Carandell o Julio Camba, que sólo tenía que cruzar la calle para escribir sus crónicas desde el Palace, donde residió veinte años, instalado en el franquismo al que llegó tras ser un furibundo republicano. O como Wenceslao Fernández Florez, que aterrizó en el palacio de la Carrera de San Jerónimo para sustituir a Azorín y que un día le dijo a su director: «Hoy no hay crónica, allí tiene usted que mandar a un redactor de sucesos». Imaginen cómo sería la sesión.