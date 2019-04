POLÍTICOS QUE SE MANIFIESTAN

Leo en las crónicas del pasado domingo sobre la gran manifestación convocada por 'La España vaciada' que asistieron hasta cuatro ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, además de representantes de los principales partidos. En realidad, ante la reivindicación del medio rural que clama contra la despoblación y la falta de oportunidades para los jóvenes, todas las formaciones se suman, les dan la razón y prometen medidas mágicas contra un fenómeno que no es de ayer, del que no se puede culpar a la Transición, sino que comienza con la industrialización de finales del XIX y principios del XX y se agudiza con el despegue económico de los años cincuenta y sesenta, cuando se registra el éxodo masivo del campo a la ciudad, lo que da lugar al crecimiento desordenado y a veces hasta caótico de los cascos urbanos, como el de Valencia, con barrios enteros que se levantan sin aceras, ni colectores, ni colegios, ni ambulatorios. El final de la etapa de autarquía, la famosa visita de Eisenhower y el comienzo de la liberalización económica, que no política, trajo consigo la apuesta por el sector industrial, el cierre de infraestructuras ferroviarias poco rentables y la progresiva pérdida de peso en el PIB del sector primario. Y a continuación vendría el tirón turístico y el impulso del sector servicios. Millones de españoles dejaron los pueblos del interior para marchar a las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao...) y a los municipios de la costa. Todo este proceso no ha hecho más que acelerarse a cada generación y lejos de ralentizarlo, el AVE y su estructura radial ha venido a imponer la definitiva implantación de un modelo muy característico, con un enorme foco poblacional en el centro de la península y el resto repartido en aglomeraciones urbanas del litoral. A menos de un mes de las elecciones, los líderes de los principales partidos compiten por acercarse más a un entorno en el que se juega un centenar de diputados, en circunscripciones pequeñas de tres, cuatro y cinco escaños, en donde la dispersión de voto en tres listas de derechas va a beneficiar a los socialistas. Todos los políticos se manifiestan y se suman a la protesta de la España vaciada como si la cosa -el malestar de los habitantes- no fuera con ellos, como si no se les estuvieran exigiendo responsabilidades, como si el culpable fuera otro, un enemigo exterior. Cuando en realidad, todos son culpables, los de ahora y los de antes, los que cerraron líneas de ferrocarril deficitarias y los que no se han atrevido a reabrirlas. El modelo de concentración urbana se inició hace más de un siglo y no es exclusivo de España. Deberían tener la dignidad de decir la verdad a la gente, de no crear falsas expectativas y, sobre todo, de no sumarse a una manifestación que iba contra ellos, contra su gestión.