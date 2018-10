POLÍTICAS ALIMENTARIAS MUNICIPALES

De un tiempo a esta parte florecen en muchos consistorios iniciativas oficiales que denominan bajo el amparo genérico del concepto 'Labrando políticas alimentarias transformadoras'. No se trata -en sentido estricto- de que a alguien le dé repentinamente por coger el arado y ponerse a labrar grandes terrenos. Se refieren más a pequeñas parcelas de huertos escolares y urbanos, donde no caben grandes arados, sino que se ha de trabajar el suelo a mano o como mucho con motocultor. Así que el término 'labrar' tiene en este tipo de empeños municipales un significado más que nada de ir trabajando el tema, de una labor de convencimiento paulatino. Y está muy bien que exista todo ello, porque sirve para explicar a los que no lo saben, que cada vez son más, cómo se consigue lo que comemos a diario, y extender el conocimiento de 'lo que vale un peine'. Conocemos a personas que a base de probar a obtener unos tomates y unas lechugas por su cuenta y riesgo, en cualquier pedazo de tierra, cuando han acabado por tirar la toalla han dejado claro que «ahora ya sé lo que cuesta producir una ensalada y que me sale más barato comprarlo en la tienda». Natural, porque no es fácil.

Situación distinta es la de otras personas que desde jóvenes trabajaron en agricultura en sus pueblos, después cambiaron de ocupación laboral, porque así les convenía, pero siempre mantuvieron el 'cuquet' agrícola, así que cuando han podido, porque se han trasladado a vivir o a trabajar en lugares más propicios para ello, o porque se han jubilado, han reemprendido aquellas tareas tan satisfactorias de llevar adelante pequeños huertos, de los que sacan buena parte de la verdura que consumen en sus casas, e incluso rutas.

Esto siempre ha existido al margen de la dedicación agraria profesional; son muy habituales las dedicaciones agrícolas de autoconsumo, y además firmes y florecientes, con resultados muy satisfactorios, en las dos vertientes: la del ahorro por producir uno lo que ya no necesitará comprar y la del placer de la propia actividad.

Extender este tipo de dedicaciones entre escolares, jóvenes y personas de toda edad resulta muy conveniente por el amplio abanico de ventajas que tal cosa comporta. Ahora bien, cuando este tipo de iniciativas, tan habituales desde siempre, se revisten de aureolas con apariencias novedosas y se trufan de conceptos ideológicos, se entra en el terreno de la confusión. Porque se predica que esto es lo verdaderamente 'sano' y no lo otro, cuando la agricultura grande, la auténtica profesional, es más que sana y la que alimenta de verdad a la gran mayoría de la población. Y a cualquiera que llegue de fuera, escuchando repetir lo de las 'políticas alimentarias sostenibles y transformadoras' le va a parecer que aquí pasamos hambre o sufrimos algo más grave. Y no es eso, claro.