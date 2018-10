LA POLÍTICA NO ES UNA OPCIÓN

Cedieron a la tentación populista y se dejaron arrastrar por el oleaje antipolítico y demagógico que proclamaba a los cuatro vientos que diputados, consellers, concejales, alcaldes, ministros y hasta el mismísimo presidente del Gobierno eran y son unos privilegiados que cobran sueldos de escándalo por no hacer prácticamente nada. No sólo no se atrevieron a hacerle frente sino que compitieron entre ellos por ver quién bajaba más unos salarios que en la mayoría de los casos no se corresponden con la responsabilidad que se ejerce, pero no porque sean excesivos sino justamente por lo contrario. Un dirigente que gestiona una Administración pública con un presupuesto de más de 15.000 millones de euros y con unos 200.000 funcionarios a sus órdenes no puede cobrar como el director de una oficina bancaria o como un jefe de servicio del Ayuntamiento de Quart de Poblet. Nadie se atrevió a alzar la voz, a decir que pagaban justos por pecadores, que los políticos honestos no deberían acabar cargando con los pecados de los corruptos. El debate estaba perdido, en la calle y en la selva de las redes sociales nadie iba a ser tan insensato de respaldar una subida de sueldos para un sector que a diario estaba en las portadas de los periódicos y en los informativos de radio y televisión por haberse enriquecido a base de mordidas. Pasaron los peores años de la crisis, se recuperó cierta normalidad económica, quedó atrás la peor época de los recortes y los ajustes presupuestarios, pero lo que no se ha marchado es una realidad incuestionable: la política es una profesión bien pagada para quien no tiene otra cosa, para sectores de segundo y tercer nivel o para quien se dedica a su ejercicio con ánimo de hacer carrera, pero no es una opción para los profesionales de prestigio, que ganan mucho más en el sector privado de lo que pueden llegar a hacerlo en el público. Considerar que el abogado Manuel Broseta puede ser un candidato del PP no pasa de ser un divertimento de periodistas y políticos ociosos, una conversación de barra de bar entre unos y otros, una broma. Lo mismo que esa otra candidatura fantasma liderada por el presidente del Levante UD, Quico Catalán. No me hace falta conocer sus datos fiscales para saber que su nivel de ingresos es muy superior al del presidente de la Generalitat o el alcalde de Valencia. Y nadie, por mucho afán que tenga en servir a los ciudadanos, está dispuesto a renunciar a su estatus económico. De aquella demagogia, de aquella derrota (una más) de la inteligencia a manos del populismo barato viene ahora esta realidad triste y empobrecedora: los profesionales de un cierto rango no están por la labor de dedicarse a la política, que de este modo queda reservada a jóvenes fontaneros sin más oficio ni beneficio que el partido al que sirven.