Política de fichajes En política los 'fichajes' no sólo sirven para ganar las elecciones: sirven, sobre todo, para hacer útiles las victorias CARLOS FLORES JUBERÍAS Miércoles, 27 marzo 2019, 07:58

Calculo que no sorprenderé a nadie -y a estas alturas del proceso electoral tampoco provocaré ninguna susceptibilidad- si me declaro rotundamente a favor de la incorporación de candidatos independientes a las listas electorales. Mi opinión sobre las elites dirigentes de nuestras formaciones políticas es manifiestamente mejorable, y la que mantengo sobre quienes no han hecho en su vida otra carrera que la política resulta perfectamente imaginable. Pero aunque no fuera así, creo que nadie debería prescindir de la posibilidad de incorporar a sus candidaturas savia nueva, y menos aún si ésta viniera proporcionada por profesionales de sólida formación, larga trayectoria y prestigio reconocido, dispuestos a proyectar esas cualidades sobre las tareas parlamentarias. Y dado que éstas son tantas y tan diversas, igual me valdría el ex directivo de una multinacional, que un economista de renombre, que un académico de trayectoria reconocida.

Ahora bien... el fichaje de independientes para las listas electorales sólo tiene sentido si se lleva a cabo para que, una vez electos, sirvan en el Parlamento como lo que son, y no como lo que se supone que eran aquéllos a quienes vinieron a complementar. Vaya: si se les pone a trabajar como profesionales de prestigio y no como políticos de carrera. Porque para ese viaje no harían falta alforjas.

Lo que a su vez supone tres cosas. Una, la de encomendarles tareas en lo que hasta la fecha de su salto a la política resultaron ser sus ámbitos de competencia. Intuyo que debe ser la más sencilla de todas, a menos que alguien sea tan estúpido como para fichar a un juez de prestigio para acabar confinándolo a la comisión de agricultura del Congreso. La segunda, tal vez más arriesgada, es la de encomendarles no sólo tareas sino también responsabilidades: una esfera de competencia, una amplia capacidad de iniciativa; un poder de decisión. De nuevo, a menos que alguien sea tan estúpido como para incorporar a su equipo a quien a lo largo de su carrera ha acreditado capacidad para manejar millones de euros en inversiones, o para comandar a miles de hombres en un escenario de guerra, y ahora pretenda que hasta para atarse los cordones de los zapatos haya de contar con el 'nihil obstat' de un jefe de gabinete probablemente imberbe. Y la tercera, definitivamente lindante lo suicida, es la de garantizarles en el desempeño de sus funciones la independencia de la que hasta el momento de incorporarse a éstas han venido gozando, y la que -precisamente- les ha acreditado como los profesionales que son. Incorporar a la vida política a un general para que se comporte como un soldado, o a un empresario para que haga de becario es tan absurdo como fichar a un intelectual para luego pedirle que haga el favor de adecuar su pensamiento a lo políticamente correcto.

Y es que, aunque muchos piensen lo contrario, en política los 'fichajes' no sólo sirven para ganar las elecciones: sirven, sobre todo, para hacer útiles las victorias.