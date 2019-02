POLÍTICA Y DECENCIA

Un libro de un discípulo de Emilio Lledó, Cipriano Játiva, recoge las grandes ideas del pensador sevillano. En el libro-Abecedario Filosófico de Emilio Lledó- se pueden leer los pensamientos del ilustre pensador. Les aseguro, y no he terminado de leer el libro, que uno se queda con la boca abierta ante pensamientos que vienen a poner el dedo en la llaga de la situación actual que estamos viviendo en nuestra sociedad. Algunos de esos pensamientos fueron recordados por Emilio Lledó en la presentación del libro.

Por ejemplo: «La política, por lo general, está en manos de ignorantes (...) Y el político, dice Aristóteles, tiene que ser decente. Y si no es decente destroza la ciudad, todo lo que tiene a mano». ¡Sin comentarios! Sobre el valor de las palabras: «Tienes que decir algo que tenga sentido. Me llama la atención esta obsesión por la libertad de expresión. La libertad de expresión no tiene la menor importancia si no hay libertad de pensamiento. Claro que es maravillosa... Pero si solo dices majaderías, ¿para qué sirve? Lo importante es la libertad de una mente que fluye como ese río de Heráclito». «Tanta palabrería en los discursos...tanta superficialidad e ignorancia en las redes sociales».

Y ya que Emilio Lledó se refiere a la política y nos recuerda al gran pensador Aristóteles, he acudido a mi libretita aristotélica. He aquí algunas frases que debieran tener en cuenta los políticos. «Saber mandar bien es un principio que se vuelve indiscutible, pero también se debe saber obedecer». «Para que un estado sea mejor gobernado, no debe tener unas buenas leyes, sino un hombre bueno gobernando». «El sabio no es aquel que dice todo lo que piensa, sino la persona que piensa todo lo que dice». «Los tiranos siempre se van a rodear de personas malvadas, puesto que van a ser adulados por ellos y ninguna persona de buen corazón podría hacerlo». «El hombre es el más noble de todos los animales que existen, siempre y cuando no esté separado de la justicia y la ley».