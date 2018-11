Política en la basura

¿Quién es?

Soy Ignacio Cosidó.

Pase, señor portavoz popular. Y permítame felicitarle por partida no sé si triple o cuádruple. Porque es difícil cargarse de un plumazo la separación de poderes, sepultar (un poco más) la ya tan maltrecha credibilidad de la clase política, cabrear a todo un gremio como el judicial y dejar por los suelos la imagen de la institución a la que durante muchos años ha representado, la Policía Nacional. Porque ya me dirá usted la cara con la que habrán leído sus 'whatsapps' (en casa del ex director de la policía, cuchara de palo...) los miles de agentes a los que usted representó al frente de la Dirección General de Policía. O lo que habrán pensado los ciudadanos al recordar que el mismo que se jacta con sus amigotes de partido de «controlar la sala segunda desde atrás», o lo que es lo mismo, que el PP tenía manga ancha para decidir a su antojo qué votaba y qué deshacía en la sala de lo Penal, el tribunal encargado de enjuiciar a diputados y senadores (amigos juzgando a amigos, en pocas palabras), ese personaje es el mismo que un día estaba en la cúpula de la institución destinada a mantener la ley y el orden. Como le gustaba escribir al maestro Forges, 'país...'.

Claro que no es usted el único. Una tal Dolores Delgado, allá por mayo, difundía hasta 30 tuits apoyando la primera huelga de jueces y fiscales por el catastrófico estado de la Justicia. Sólo seis meses después, de aquello que dijo, ni Diego mantiene la hoy ministra de Justicia. Ni se acuerda de que ella misma intervino como vocal de la Unión Progresista de Fiscales y defendió la protesta ante las carencias de los tribunales. Con dirigentes con tan poca coherencia, honestidad y cercanía, así nos va. Seguimos en el cieno.