Al regresar desde Tánger se encargaba el portero de la ingrata tarea. Bajaba vía ascensor con un gran cubo que acumulaba las bolsas de basura que habíamos depositado en la puerta. Aquel portero, educado y nada cotilla, lucía guardapolvos gris muy de forajido de leyenda. En aquel tiempo abundaban los porteros, no se necesitaba vivir en un edificio burguesón. Llegaron malos años, como siempre, y comenzaron a pasaportar a los del gremio porteril para ahorrar gastos. Al nuestro lo prejubilaron y al hombre le sentó fatal. No merecía esa suerte. Los sustituyeron por porteros electrónicos y entonces el sagrado dedo paterno me encomendó la misión de trasladar la bolsa de basura a la calle. Me comí el marrón largos años hasta que me emancipé, adherido a esa mezcla de repugnancia y disciplina. Mi madre emitía un agudo grito de «basuraaa» y, estuviese leyendo, perreando o en mitad de alguna discreta ensoñación onanista, me levantaba como un autómata en dirección a la cocina para agarrar la dichosa bolsa de basura siempre al borde de la avalancha legamosa. Acaso aquellos trances diarios forjaron esa inquietud que a veces me atrapa puntual aunque esporádica hacia la cultura basura, la comida basura y una vida de vez en cuando algo basurera. En ciertas ocasiones me inyecto una peli sanguinolenta, me zampo una hamburguesa guarra (paso de hamburguesas delicatessen) y flipo con los caóticos solares asilvestrados del extrarradio pues entre esa fealdad detecto poesía fronteriza. Quieren desde el Consell transformar el sistema de nuestra basura. Menos contenedores, recogida puerta a puerta y tarjeta con chip. Pagarán menos tasas los ciudadanos aplicados que reciclen y castigarán a los desahogados. En definitiva, nos controlarán. Prefería a mi santa madre con su «basuraaa». Por lo menos antes sólo me vigilaba ella.