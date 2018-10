El poder del ejemplo

Esta semana el abogado Manuel Broseta ha afirmado que no tenía ninguna intención de ser candidato a la Alcaldía de Valencia. Se sorprendió cuando los medios anunciaron que desde el cuartel general del PP se realizaría una encuesta sobre el grado de conocimiento de potenciales candidatos a la alcaldía y entre los propuestos aparecía su nombre. Esta premura con la que ha manifestado su desacuerdo para ir en las listas de un partido, aunque solo fuera con intenciones demoscópicas, es muestra del problema que los partidos tienen para presentar figuras independientes. Algo que le funcionó bien a Ximo Puig cuando hizo las listas del PSPV porque estas figuras nos ayudan a recuperar la dimensión 'vocacional' de la política y mejoran el descrédito de la política como 'profesión'.

Los partidos buscan ciudadanos que proporcionen credibilidad, vigor democrático y ejemplaridad. Esto es algo que se estudia en las primeras lecciones de ética política porque disminuye el abismo que separa gobernantes de gobernados y, por tanto, incrementa la calidad de una democracia avanzada. Lo que no se estudia en los manuales es el tiempo que tardan los independientes en ofrecer una respuesta a los partidos cuando son preguntados. Aunque existieran razones implícitas para incluirlo, y se nos escapen a la mayoría de los ciudadanos, la celeridad con la que ha renunciado es un indicador significativo de que el salto a la política no incrementa el valor de un profesional ejemplar de la sociedad civil, sea como abogado, médico, profesor o astronauta.

Algo huele a podrido en los partidos y los políticos profesionales cuando a un ciudadano ejemplar no se le facilita poder dedicar parte de su vida a trabajar por sus vecinos y el bien común. Algo que no sucedía en los años de la transición a la democracia cuando la clase política se alimentaba de profesionales acreditados y ejemplares. Algo sobre lo que deberíamos pararnos a pensar ahora que conmemoramos las cuatro décadas de la Constitución, si no queremos caer en la desmoralización cívica, la vulgaridad, el olvido de la virtud y lo que Ortega llamaba el plebeyismo.

Aunque no podamos hablar hoy en términos de minorías selectas, si podemos reivindicar cierta aristocracia y virtud en la vida pública. Sin necesidad de acudir a Séneca y la tradición republicana en la que se plantea lo difícil que resulta «vivir a la vista de todos», además de los estados mayores de los partidos, los talibanes de la transparencia y los defensores de la tiranía de la visibilidad mediática, podrían contribuir a que los profesionales ejemplares también puedan dedicarse a la política. Si queremos ver, algún día, cierta ejemplaridad en el poder, tenemos que contribuir a que la democracia no sea impúdica, morbosa y cruel ante ciudadanos con vocación de servicio público que sólo tienen el poder del ejemplo.