En una entrevista le preguntan por el herbicida glifosato al director de la EFSA (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria), el austríaco Bernhard Url. Hacía un tiempo que el glifosato no tenía presencia fuerte en medios informativos. Que no decaiga.

Tras explicar -una vez más- que la seguridad total y el riesgo cero no existen (en ninguna actividad, en ningún ámbito), el señor Url indica que con el glifosato, si se usa adecuadamente, no hay nada que temer. Como en todo, por otra parte.

Pero entonces surge la gran cuestión: ¿Y cómo podemos estar seguros de que se utiliza bien?

El director de la EFSA detalla a continuación los controles que hay al respecto por parte de los organismos europeos, también de los estados miembros de la UE, de las exhaustivas pruebas que se hacen previamente para llegar a autorizar un producto fitosanitario, de las revisiones posteriores, los intensos análisis...

El caso es que todo ello sigue dejando la pregunta en el aire a los ojos de quienes se sienten inseguros, preocupados, por culpa de las avalanchas de noticias inquietantes que les llegan. Sí, vale -seguirán pensando-, es un producto seguro si se utiliza bien, pero ¿qué seguridad tenemos de que siempre se utilizará bien?

Ahí está la clave de la inquietud que machaca a muchos ciudadanos. Les dicen esto y lo otro y no saben a qué carta quedarse. Encima no ven explicaciones contundentes que les alejen los fantasmas. Todo se reduce a sembrar miedos, y a acogerlos -'la por guarda la vinya'-. Los controles oficiales están muy bien, pero ¿cómo estar después seguros de que se emplea adecuadamente?

Y lo cierto es que nadie acude a explicarlo bien, para contribuir a despejar tantos temores. Nadie sale a la palestra de forma oficial y autorizada para decir, por ejemplo, que en el campo valenciano, el glifosato se utiliza sobre todo en cultivos arbóreos -cítricos, frutales, olivos...- , con modestas maquinillas a pilas que aplican dosis bajas del producto por debajo de los árboles, sin tocar los frutos de arriba. Se esparcen así unos cinco litros de caldo herbicida, con una dosis de unos 300-400 centímetros cúbicos para varias hanegadas. El producto se dirige a las malas hierbas y las gotas que caen sobre tierra se desintegran. No es un herbicida para que no salgan hierbas, sino para matar algunas de las que han salido. De no hacerlo así tendría que hacerse con segadoras mecánicas y a mano. Los rincones, las orillas y recovecos diversos habría que trabajarlos a mano, y eso es hoy económicamente inviable. Por eso se emplea glifosato, de forma tan segura como que se esparce a dosis bajas, sin tocar frutos y meses antes de recolectar.

Podríamos temer por los coches, por la electricidad o las ondas que nos rodean, por los rayos y truenos, o por tantísimas amenazas más palpables, pero, no se sabe por qué, gran parte de la población prefiere sentirse insegura por el glifosato. ¿Y si no se emplea bien? ¿Y todo lo demás?