Podéis quedaros en paz No existe impotencia mayor que la de no poder dar a tus hijos lo mínimo para sobrevivir y salir adelante ESTEBAN GONZÁLEZ PONS Lunes, 4 febrero 2019, 08:39

Cuando te abrazan tus hijos pequeños, lo mismo si ya no son tan pequeños, y te transmiten que se sienten seguros a tu lado siempre se abre un paréntesis en el corazón que dice: ¿y si un día no pudiera protegerle? ¿Qué sería de mi hijo? ¿Qué sería de mí si le viera sufrir? No existe impotencia mayor que la de no poder dar a tus hijos lo mínimo para sobrevivir y salir adelante. Si algo tiene que pasar que sea a mí, pero no a mis hijos, Dios mío. No a mis hijos. Mis tres hijos alguna vez se han quedado dormidos en mis brazos y ese instante es el único en mi vida en que me siento completo. Sólo este amor consiste en vaciarse para llenar a otro, para que otro crezca a tu costa.

Pensamientos similares debieron pasar muchas veces por la frente de Sasun Tamrazyan un opositor político armenio que, tras varios secuestros y torturas, consiguió huir a los Países Bajos con su esposa Anousche y sus tres hijos. Al principio se les concedió el asilo, pero el gobierno recurrió y los tribunales, tras considerar que Armenia ha dejado de ser un país peligroso, acabaron decretando la deportación de la familia al completo. Sasun y Anousche, desesperados, incapaces de encontrar una salida y dispuestos a cualquier cosa para salvar el futuro de sus hijos, decidieron acogerse a una ley neerlandesa, basada en la antigua tradición del derecho de asilo, que impide a la policía entrar en una iglesia mientras se está celebrando un servicio y se metieron corriendo en la misa de su barrio. No digo que al principio no hubiera dudas sobre qué hacer, de hecho, el asunto llegó al mismísimo presidente del Consejo de Ministros Protestantes, pero la comunidad cristiana rápidamente se organizó y decidió proteger a los Tamrazyan poniendo en marcha una misa perpetua que ha tenido clavadas a las fuerzas de seguridad en las puertas de la pequeña parroquia durante tres meses, 96 días en concreto.

La misa de los Tamrazyan ha durado 2327 horas y para decirla, al objeto de que no hubiera un minuto de interrupción, se han tenido que turnar más de 500 pastores de todo el país. Y también todas las abuelas de Holanda con sus pañuelos de flores en la cabeza para servir de público. Al final el gobierno holandés se ha visto forzado a ceder, retirar la orden de deportación y cambiar la ley para no expulsar más niños extranjeros nacidos en Países Bajos o completamente integrados allí. Un éxito de la fe en Dios, pero también de la fe en el ser humano.

Los milagros ocurren. Si esta historia nos la cuentan en una película americana nos parecería mentira, por eso tiene aún más valor que haya ocurrido en la patria del capitalismo religioso. Como padre me siento gratificado y feliz. Yo habría hecho lo mismo. Y como católico... Bueno, pues ya me conocéis, habría dado un brazo por ser el cura que dijo el último: «Podéis ir en paz». Y luego me habría echado a llorar.