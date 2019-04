POCO CASO EN VÍSPERAS ELECTORALES

La proximidad de varias citas electorales acentúa la actividad de los partidos políticos para poner en circulación aquellos mensajes que consideran más apropiados para arrimar el ascua a su sardina, para tratar de convencer al respetable público y ganar votos.

Por lo que nos corresponde en estas páginas cabe señalar la escasísima atención electoral que se presta a la agricultura y la pobreza de los argumentos que se esgrimen, basados sobre todo en repeticiones de ideas recibidas, reiteración de consignas anacrónicas y pequeños catálogos de propuestas generalistas que se supone que quedan bien, por adornar algo los programas (notetes de color), pero sin más intención, con escasa voluntad real de compromiso duradero.

Nos referimos a lo que concierne a la agricultura profesional, la de verdad, la que produce la gran masa de alimentos que nutren a la población, la que ocupa y cuida del territorio, la de exportación, la que genera producción, riqueza y muchos miles de puestos de trabajo. No hablamos de la agricultura 'de la señorita Pepis', de los huertos de ocio, de las manías limitadas y localistas de unos y otros, porque eso sí que merece atenciones de los partidos, y además se va contagiando de unos a otros, pero no es lo que nos va a sacar del atolladero. Por hacer un símil, es como si al hablar de la industria de automoción se cuidaran mucho del pequeño taller de la esquina, que naturalmente es muy necesario y tiene todos los derechos del mundo, y se desdeñara a las grandes fábricas de coches, ahora mismo tan amenazadas por las siembras de incertidumbres y enfrascadas en reconversiones, recortes de producción y despidos que acaban extendiéndose también a las industrias auxiliares.

Todos los partidos dicen siempre que apoyan el campo, que la agricultura está entre su mayores sensibilidades, y, en nuestro caso, por supuesto, la citricultura, que tan graves momentos atraviesa, sin que nadie se digne echar de verdad alguna mano salvadora, alguna idea luminosa, algunas palabras que puedan servir para fraguar un atisbo de esperanza. Sin embargo quedarán bien ante el auditorio hablando de cláusulas de salvaguarda, de reciprocidad (les gusta lo de la reciprocidad) en los países terceros, de nuevos mercados (¿dónde?), de exigir esto y lo otro, de afrontar reconversiones (¿con qué, hacia dónde?)... Pero a la hora de los hechos, en las cosas concretas, nada de nada. Palabras y palabras, conceptos tan bellos como huecos.

Dos muestras. El ministro Planas (PSOE) ha apostado por fomentar el relevo generacional (¿cómo?) y un regadío eficiente y sostenible (¿dónde está el agua que falta?) La ex ministra Tejerina (PP) ha dicho en Zaragoza que no le gustan los trasvases si todas las partes no están de acuerdo. Lo que no ocurrirá nunca. En cada sitio sueltan lo que saben que va a gustar.