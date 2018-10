Pocahontas diría mariconez Una pica en Flandes Jamás utilizaría este término, pero daría la vida para que lo puedan usar hasta mis enemigos ESTEBAN GONZÁLEZ PONS Lunes, 22 octubre 2018, 09:16

Tuve ocasión de escuchar a la senadora Elisabeth Warren en la convención demócrata de Filadelfia en 2016. Me pareció una buena oradora y más porque subió al atril vestida de rojo alcaldesa de Valencia. Rubia, al menos teñida de ese color, y ojos claros, en apariencia una típica señora blanca, anglosajona y católica de Massachusetts. Por eso me resultó tan extraño oír que en la Universidad de Harvard se había beneficiado de ayudas al inscribirse como india americana. Ya se sabe cuánto se premia en EE UU pertenecer a una minoría racial. La misma sorpresa debió causarle al deslenguado presidente Trump porque, desde que la senadora Warren ha empezado a perfilarse como posible candidata a la Casa Blanca, la llama Pocahontas en público.

El mote enfurece tanto a esta dignataria de Nueva Inglaterra que se ha practicado una prueba de ADN y la ha hecho pública en un vídeo. «Al presidente le gusta llamar mentirosa a mi madre (la que de niña le dijo que la herencia india corría por sus venas), ¿qué dicen los hechos?», se pregunta en el vídeo. Y entonces el profesor Bustamante de Stanford responde: «Los hechos sugieren que definitivamente usted tiene un ancestro indígena americano en su árbol genealógico». Parece que así es entre seis y diez generaciones atrás, antes del siglo XIX. Los jefes de la nación Cheroqui se han sentido insultados porque se pertenece a su pueblo por razones familiares o culturales y no por un análisis de saliva. Trump, por su parte, ha reaccionado con un «ni ellos la quieren». Y la senadora, que en realidad no tiene más que un 1% de sangre aborigen, se ha venido arriba declarando: «Por ahora, no me inscribiré en ninguna tribu».

Lo políticamente correcto nos llegó de EE UU, sin embargo, visto el debate sobre la palabra «mariconez», nosotros lo hemos llevado hasta sus peores consecuencias. ¿Se imaginan a un diputado español beneficiándose de subvenciones reservadas a inmigrantes porque en su análisis de ADN dice que tiene un 1% de sangre de algún pueblo no europeo? ¿Y al presidente llamando Mohamed a un rival? Es cierto que los políticos yanquis son más maleducados que nosotros, pero también más libres, más reales y más divertidos.

Aquí nos matamos por si «mariconez» en una vieja canción de Mecano humilla a los gais. Yo jamás usaría ese término, pero daría mi vida para que lo puedan usar hasta mis enemigos. En eso consiste la verdadera libertad. En la tele cambiaron «mariconez» por «estupidez» sin preguntar: ¿y si ahora se ofenden los estúpidos, que son muchísimos? La puta manía ibérica de ordenar a los demás lo que deben pensar y lo que no pueden decir, da igual que lo imponga la Inquisición o la santa progresía. ¿A quién choca pues que en esta España mande un antiespañol desde la cárcel? El papanatismo es la ideología nacional. Pocahontas no teme a las palabras sino a su intención.