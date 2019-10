La pobreza es ilegal

Con la declaración por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 se preten dió promover mayor conciencia sobre las necesidades para erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países, en particular en los países en desarrollo, necesidad que se ha convertido en una de las prioridades del desarrollo.

En la Cumbre del Milenio, los jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a reducir a la mitad, hasta el año 2015, el porcentaje de las personas que viven en la indigencia -cuyos ingresos sean inferiores a $1 dólar por día-. Lejos estamos de haberlo conseguido en el umbral del 2020.

La pobreza no es solo una cuestión económica. No es sólo una falta de ingresos. Se trata de un fenómeno multidimensional que comprende, además, la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad. La pobreza es en sí misma un problema de derechos humanos urgente y es a la vez causa y consecuencia de violaciones de los derechos humanos, pues se caracteriza por vulneraciones múltiples e interconexas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y las personas que viven en ella se ven expuestas regularmente a la denegación de su dignidad e igualdad. Reducir la pobreza y erradicarla es por tanto una obligación de todas las sociedades.

Kofi Annan, Secretario General de la ONU, llegó a declarar «No es posible que la comunidad internacional tolere que prácticamente la mitad de la humanidad tenga que subsistir con dos dólares diarios o menos en un mundo con una riqueza sin precedentes».

La originalidad de la propuesta de Mohamad Yunus,reconocido como Nobel de la Paz, consiste en que resulta imposible la paz mientras las desigualdades provoquen tanta exclusión, propiciando resentimientos, enfrentamientos y violencias. Nos recordaba en Valencia, cuando le entregamos el Premio de Fundación por la Justicia en 2006, que su aspiración era seguir haciendo negocios con los pobres, nunca sin ellos. Aún más, nos recordó que la pobreza y la exclusión son fruto de haber atentado contra la voluntad del Creador de dar a cada uno el espacio necesario para seguir creciendo. Yunus ha podido demostrar con hechos que la pobreza ni es natural, ni es inevitable y por tanto se puede erradicar. El 9 mayo 2017 se produjo la Declaración de Rosario, promovida por la Cátedra del Agua, Departamento de la Facultad de Ciencias Sociales de dicha Universidad argentina, en la que se pretendía presionar a los organismos de implantación mundial para declarar efectivamente el hambre como ilegal. Se trataba de crear en las distintas instituciones, países, municipios, barrios, calles, escuelas... movilizaciones para identificar a las personas en situación de pobreza extrema o simplemente de pobreza, y con acceso limitado a los servicios mínimos humanitarios. A partir de ahí, se trataba de organizar acciones solidarias que ayudaran a salir de esa urgencia con la participación de los propios afectados.

Será fácil comprender por qué la declaración de la ilegalidad de la pobreza presentada ante Naciones Unidas el 14 mayo 2017 llegaba a advertir que «la pobreza generadora de hambre es asesina, una de las formas más violentas de humillar a las personas, arruinarles el cuerpo y herirles el alma. El hambre puede llevar al delirio, a la desesperación y a la violencia».

La naturaleza no produce pobres. Es la pobreza la que produce pobres y no los pobres los que crean pobreza. El hombre es el único animal capaz de crear relaciones asimétricas para que otros hombres no puedan acceder a los bienes de la vida, como el agua, el aire, el alimento, la salud y el bienestar general. Es decir, para que todos puedan acceder a la justicia social.

El papa Francisco llega a afirmar que «algunos simplemente se regodean culpando a los pobres y a los países pobres de sus propios males con indebidas generalizaciones y pretenden encontrar la solución en una «educación» que los tranquilice y los convierta en seres domesticados e inofensivos. Esto se vuelve todavía más irritante si los excluidos ven crecer ese cáncer social que es la corrupción profundamente arraigada en muchos países, cualquiera que sea la ideología política de los gobernantes».

Tenemos derecho a dirigir nuestro inconformismo a lo injusto, especialmente a las estructuras, prácticas y actitudes que machacan a los más vulnerables. La pobreza está unida a la paz porque la paz no es posible en la pobreza. Fundación por la Justicia vive bajo el lema: «Queremos la Paz, trabajamos por la Justicia».