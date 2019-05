POBRE BATET, POBRE CONGRESO

Pocas veces un pronunciamiento judicial ha sido tan rotundo, tan demoledor y tan humillante para el peticionario del mismo como el emitido ayer por la sala segunda del Tribunal Supremo que preside el ya famoso magistrado Manuel Marchena: «La configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido por V.E.». Es evidente que lo único que buscaba la recién estrenada presidenta del Congreso, la socialista catalana Meritxell Batet, era ganar tiempo para no tener que tomar una decisión antes de las elecciones de pasado mañana. Pero al hacerlo así, al derivar al órgano judicial que juzga a los encausados del 'procés' una resolución que le corresponde a ella, ha llevado al poder legislativo a una situación de ridículo y descrédito que no viene a reforzar la salud, la estabilidad y el prestigio de nuestras instituciones democráticas. Que no es que estuviera precisamente en su mejor momento después del triste espectáculo del día de la constitución de la Cámara baja, con la sonrojante burla de los diputados independentistas a la hora de jurar la Constitución española con el consentimiento de la presidenta. Pero es que ahora se ha visto que la utilización y el manejo descarado de todos los resortes del Estado para favorecer los intereses del partido en el Gobierno no conoce límites y se va a llevar hasta donde haga falta, una nueva aplicación de la táctica de tierra quemada que sólo mira por el corto plazo sin importarle lo que pasará el día de mañana. A Marchena le ha faltado poco para decirle a la exministra, «señora presidenta del Congreso, haga el favor de leerse la Constitución española, que para eso ha sido usted profesora de Derecho Constitucional», que es lo que se interpreta entre líneas de su breve pero enjundioso escrito, en el que vuelve a mostrar ese estilo tan característico que exhibe cada día en las sesiones del juicio del 'procés'. El PSC, en definitiva, parece dispuesto a seguir la estela marcada en su momento por Maragall y luego por Montilla, dos expresidentes de la Generalitat catalana que lejos de rectificar la hoja de ruta soberanista que había establecido Jordi Pujol insistieron en ella y contribuyeron a la construcción de una nación desde los poderes públicos a través de los colegios, las universidades, los medios de comunicación, la TV3, la Administración, las embajadas, los museos y hasta las comercios. Ahora, Pedro Sánchez ha entregado el Congreso y el Senado a los socialistas catalanes, que es tanto como decir dar vía libre a la España plurinacional y al modelo federal. Todo para contentar a un independentismo que ni mucho menos se va a quedar satisfecho con el caramelito que les ofrece el presidente del Gobierno y su mandada en las Cortes.