PLIEGO DE DESCARGO

Aparece en sus memorias de guerra que lo primero que hizo el general de Gaulle cuando llegó a Londres, a su apartamento de Seamor Place, solo, desprovisto de todo, fue claro: izar los colores, la bandera. A un mes de la celebración del centenario no sé a qué esperamos para convertir nuestros balcones en una exhibición de afecto y sentimientos. Estamos en ese momento de la temporada en que todo se decide, y a apenas un mes de la conmemoración de la fundación del Valencia F.C. ese equipo que en 1919 recogió la estela de aquel otro F.C. Valencia de 1907 con idéntico nombre y camiseta. La sociedad valenciana tendrá que arremangarse, como están haciendo las comisiones falleras, como ha acreditado la Exposición del Ninot. Hace un mes se acercaba la tormenta perfecta. Un mes después parece que la vida nos sonríe. Hace un mes evocábamos la figura de Voro, y un mes después reservamos hoteles en Sevilla. No hay otro ámbito de la vida capaz de tanta exageración. El fútbol es un deporte tan extraño y cosido con hilos tan fáciles de quebrar, que lo que un día parecía negro, al otro todo es calma y sensación de superioridad, como la que vivimos en el partido contra el Celtic. No soy demasiado proclive a la liturgia sobre los estadios de fútbol, y mucho menos si se adorna con el aderezo coral de esa franquicia sentimental en que se ha convertido el You'll never walk alone. El fútbol es un estado de ánimo. Cuando se conjugan la determinación y los sentimientos, la visión de la camiseta y el escudo de tu equipo se convierte en algo sencillo, humilde, con esa belleza primaria que tienen los goles celebrados en la grada. Las crisis en los equipos las abren y las cierran los jugadores, y por eso los abrazos de esa plantilla, y el coraje para seleccionar los objetivos nos han desmentido -felizmente- a todos los que apostamos por la sustitución de Marcelino. No pasa nada. Solo es fútbol. En la hemeroteca de la temporada del centenario siempre habrá quien identifique esa apuesta. Da lo mismo. Estas columnas son un accidente, porque lo verdaderamente relevante es que lleguemos donde lleguemos, el mes de enero de 2019 nos ha devuelto la emoción. Dentro de medio siglo, mi opinión se habrá olvidado, solo quedará el entusiasmo, y probablemente esté inventado un mecanismo con un casco y una malla digital de realidad virtual, para rematar como Ferran en Balaídos, y que nuestros nietos se enfunden un chándal digital para recrear los tres goles de Rodrigo. Uno quisiera un Marcelino mucho más dúctil, más maleable, menos 'cabut', capaz de seducirnos con aventura y no con inercias y automatismos. Pero viniendo de las temporadas pasadas, probablemente necesitamos una cura de manual burocrático del 4-4-2. Por si acaso, pensando en la hemeroteca del futuro, aquí va mi pliego de descargo. A colgar la bandera.