UNA PLAZA, DOS MODELOS

¿Qué objetivo persigue el tripartito de izquierdas, nacionalista y populista con la polémica instalación de un gigantesco mercadillo ambulante en la emblemática plaza del Ayuntamiento? Reforzar la idea que intenta vender de un modelo de ciudad abierto y participativo frente al supuesto elitismo de la etapa anterior. Entre sus muchos errores (y entre otros tantos aciertos) en veinticuatro años de gobierno municipal, el PP se equivocó al no peatonalizar en parte este espacio y al impedir un mayor uso ciudadano, salvo ocasiones excepcionales. Ribó supo leer bien en un primer momento lo que significaba la apertura de un nuevo tiempo y decidió abrir el balcón de la casa consistorial, una medida que ha tenido mucho eco tanto entre los valencianos como entre los turistas y que venía a representar el fin de la etapa oscurantista, de los privilegios, una especie de palco del Bernabéu donde se cocinaban negocios y se traficaba con favores. Durante su mandato, la plaza se ha convertido en un contenedor que igual sirve para conciertos, exposiciones y eventos de todo tipo que para mercado de productos de la huerta, explanada en la que cocinar paellas y enseñar a cultivar arroz o mercadillo ambulante, en una progresiva degeneración de lo que en un principio fue visto con agrado por bastante gente. La apuesta está clara, diferenciarse de lo anterior, marcar distancias y abrirse a unas generaciones jóvenes que gustan de disponer de espacios públicos de ocio y diversión. El tripartito sabe que no tiene nada que hacer en determinados sectores sociales y ciudadanos pero no le preocupa si a cambio aparece como un ayuntamiento cercano, casi colega (a lo Tierno Galván), que facilita lugares de encuentro y de compra. Ribó y compañía quieren establecer una nítida división entre los que -como ellos apuntan con ironía- «mean colonia» y se escandalizan por el mercadillo de la plaza y el resto de «la gente», los 'normales', los que estarían encantados de poder acudir un domingo a comprar ropa interior o baratijas... a puestos ambulantes, porque igual es una de las fechas en que las grandes superficies tienen que cerrar por imposición del Consell tripartito. Como suele ocurrir en estos casos, no han sabido medir y han ido de un extremo al otro, de queremos ser la nueva Montecarlo con la Fórmula 1, la Copa América y las fiestas de los VIPs a montar mercadillos en la principal plaza de la ciudad. En pocos años hemos pasado de aspirar a ser una gran ciudad, cosmopolita, turística, con los megayates en la Marina y la Fórmula 1 en el circuito urbano con la Ciudad de las Artes y las Ciencias como telón de fondo a transformarnos en una capital de provincias rural y localista, de paella en plato de plástico y batucadas. ¿Es esto lo que quieren los valencianos?