La plaza no se merece esto

A pesar de las nuevas áreas de expansión de Valencia (la Marina, la Ciudad de las Ciencias, la avenida de Francia, la avenida de las Cortes Valencianas...) y de la competencia de espacios monumentales (plaza de la Reina, plaza de la Virgen, plaza dels Furs...), la plaza del Ayuntamiento sigue siendo el corazón de Valencia, un lugar de concentración que acumula todo tipo de acontecimientos históricos y de eventos multitudinarios. Es el punto de partida de la procesión cívica del 9 d'Octubre y el de llegada de la tradicional cabalgata de los Reyes Magos, paso obligado para manifestaciones y concentraciones lúdicas o ciudadanas, desde las mascletaes en Fallas a la acampada del 15-M. Urbanísticamente no es una plaza sino un gran vacío, un gigantesco hueco en la trama producto de derribos de lo preexistente. Lo cual hace que su resolución no sea nada sencilla. Presionada por Unión Valenciana -sus socios de gobierno entre 1991 y 1995, sin los cuales no alcanzaba la mayoría absoluta- Rita Barberá convocó un concurso de ideas para la plaza que finalmente no se atrevió a ejecutar. Posteriormente, optó por un lavado de cara que incluyó nuevas aceras y puestos para las flores, pero sin alterar sustancialmente su fisonomía. Tampoco quiso llenarla de actividades, dejándola en un espacio meramente institucional, en lo que sin duda fue uno de los errores de su mandato. Compromís (con la siempre silente complicidad del PSPV) ha optado por un modelo completamente diferente que consiste en convertir la plaza en un gran contenedor de actos culturales, festivos, presentaciones de todo tipo, conciertos al aire libre, festivales y mercadillos más o menos presentables. Y ahora, cuando arrecian las críticas por la lamentable gestión del fraude de la EMT, anuncian aprisa y corriendo un proyecto de peatonalización a partir del 20 de marzo del que únicamente sabemos que cerrará la plaza no sólo a los coches privados (lo cual parece bastante razonable) sino también al transporte público, salvo una lanzadera desde la plaza de la Reina. Bicicletas y patinetes seguirán teniendo bula para hacer lo que quieran y atravesarla sorteando atemorizados peatones. No hay un plan de tráfico para todo el centro, no está claramente definido qué se va a hacer con todas las líneas de la EMT que se verán afectadas, no hay alternativa de aparcamiento para los conductores que por necesidad tienen que acudir a trabajar en coche, no hay nada salvo la intención de pintar de colores el suelo de la plaza, la nueva forma de peatonalizar espacios que ha implantado el dúo Ribó-Grezzi. La sensación que queda es que la plaza del Ayuntamiento, ese espacio tan querido por los valencianos a pesar de sus evidentes defectos, no se merecía algo así, el cutrerío como forma de gobernar.