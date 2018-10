Hacía tiempo que no pasaba por allí, pero el otro día me di una vuelta por el entorno de la plaza del Mercado de la capital del Turia y pude comprobar con satisfacción que se encontraba con el habitual bullicio que todo lugar de estas características merece. Puede que sea una impresión personal, pero tengo la desagradable sensación de que el lugar está por completo desaprovechado urbanísticamente hablando. Da bastante pena comprobar cómo uno de los principales y emblemáticos puntos de la tercera capital de España luce un aspecto tan desaliñado, desdeñoso y descuidado, con los comensales de los bares y restaurantes comiendo en lo que antes era la calzada. Con lo bonito que resultaría todo el entorno con un bonito pavimento uniforme rodeado de zona verde. Además ahora cuando finalicen las obras de Barón de Cárcer sería un inmejorable momento para acometer el proyecto.

Quizá lo que verdaderamente falta son ideas, creatividad, voluntad de hacer las cosas y sobre todo dinero para materializarlas. Para lo que sí que hay presupuesto por lo visto es para tirar el dinero público plantando al lado de la Lonja un incalificable engendro con la pretensión de informar a la ciudadanía y al visitante de la historia de tan histórico monumento. No me voy a extender en ello. A unos gustará y a otros no. Que cada cual opine lo que le venga en gana.