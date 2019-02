De pequeña, hubo un momento en que los mayores me miraban mal. Cuchicheando. Acababan de ver '¿Quién puede matar a un niño?' (1976) y estábamos en la playa. Aunque no en Benavís, ni en Almanzora. Esos sitios ficticios de la costa mediterránea donde transcurre la película de Chicho Ibáñez Serrador. No tienen nombre muy de Costa Brava, pero no puede evitar pensar en eso al leer lo que Emilia Landaluce contaba del juez Llarena. Que un día de agosto se acercó a una cala de la Costa Brava. A última hora de la tarde. Unos adultos se fijaron en él y al rato se le acercaron los niños que estaban con ellos. Lo miraron y sin hacer un ruido movieron los labios para que el juez los leyera: «C-A-B-R-Ó» (cabrón en catalán). Se quedaría tan en shock como Antonio Iranzo en la película. Los niños, el futuro, son lo que más miedo da. En 'La profecía'. En 'El pueblo de los malditos'. En '¿Quién puede matar a un niño?'. En el baño del juez Llarena.