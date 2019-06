Es muy importante y no es fácil. Planificar requiere de una planificación previa, como la pescadilla que se muerde la cola, un método, un organizarse para poder culminar con éxito la tarea emprendida siguiendo un camino trazado. En la universidad siempre me sorprendió un compañero que, a la hora de ponerse a estudiar en la biblioteca, seguía un ritual milimetrado que al resto nos tenía fascinados. Al llegar colocaba de manera sistemática cada objeto de papelería que consideraba podía serle necesario en su estudio. Primero extraía de su cartera tres subrayadores de colores ubicándolos en su sitio exacto, con parsimonia. A continuación dos lápices (normal y de color con dos puntas) tras comprobar si estaban afiladísimos, tres bolis (azul, rojo y verde), la regla, el tipex, la funda de las gafas, un montoncito con las cuatro monedas sueltas que portaba en el bolsillo... y todo alineado a la misma distancia cada uno, sin tocarse, en vertical, en su lugar exacto de la mesa. Luego situaba los apuntes a un lado, el taco de papeles bien compacto tras golpear los lomos contra la tabla, sin sobresalir ninguno, y el libro en paralelo con los folios al otro. El reloj de pulsera, bien visible en una esquina apoyado sobre su propia cadena, para controlar el tiempo. Era una liturgia hipnotizante que podía durar diez minutos. Cuando ya lo tenía todo perfectamente preparado, dejaba la silla y se iba a fumar y a marear por ahí. Volvía esporádicamente, cada mucho, y duraba poco sentado, como si con planificar ya hubiera cumplido con su deber.

El planificador que planifique buen planificador será. Como lo del futuro director deportivo del Levante que, a este paso, cuando llegue solo tendrá que guardar las formas y el resto dará igual. «Total para qué», debe pensar Quico. A estas alturas el margen de decisión del nuevo ¿responsable del área deportiva? es reducido en una plantilla con treinta integrantes en la que solo cabe hacer descartes y donde todo es heredado. No parece urgir encontrar un sustituto a los planificadores Tito y Helguera, más allá del mantener las apariencias. No importa. Porque de los dos nuevos fichajes potentes que vayan a venir al final del verano (tipo Mayoral) ya se encarga el presi, que para eso es quien manda, lleva años en esto y conoce el percal. Y, además, Paco López es quien tiene que pedir lo que necesita. Es él quien luego los alinea, no el Tito de turno. Claro que sí. Así también se evitan las cansinas especulaciones sobre altas y bajas que suelen enturbiar las negociaciones de los posibles fichajes. Mientras siga el cargo vacío, la atención no se centra en los jugadores. En realidad todo son ventajas. Ya lo ven, no hay ninguna prisa por encontrar un planificador para lo ya planificado. Al menos, eso parece. O no.