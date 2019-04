PLACERES AÉREOS Lunes, 29 abril 2019, 10:29

En estos momentos las alas del célebre Falcon vibran de la emoción ante la perspectiva de recuperar el protagonismo que perdieron durante las últimas semanas. Sánchez amortiguó su afición voladora cuando la cuchufleta general sacudió el espinazo de la calle. Qué manía, la de este hombre, por la aeronáutica. Renunció al juguete que le otorgaba prestancia de Kennedy casero y distancia celestial frente al runrún del asfalto. Pero ahora, con el resultado, a ver quién lo frena. Volverá al Falcon porque él se lo merece.

Mientras unos piensan en los placeres aéreos que son la tierra prometida del triunfo otros deberán de meditar acerca del abismo que se abre bajo sus pies. El descalabro pepero debido a la fragmentación de la derecha se les atragantará y será curioso observar la travesía por el desierto que les espera. Cae también el mito que dogmatiza sobre la inutilidad de los debates televisivos que, se supone, apenas alteran los paladares ciudadanos. A Vox le perjudicó no aparecer porque si no asomas la faz vía tele las ventas menguan. Pablo Iglesias, mutado en mitad fraile y mitad Fumanchú, logró cerrar la hemorragia que desangraba su formación. Rivera consiguió seducir a bastantes indecisos con su táctica de lucir las garras afiladas. A Sánchez, es cierto, no le perjudicó su pobre papel como podíamos sospechar. Y Casado, en fin, no pudo desprenderse de ese aire como de vendedor de seguros que intenta convencer a los abuelitos. Apalancarse bajo las alas del Falcon y chupar rueda gracias al energético rebufo, a ese favorable viento de cola, ha robustecido a Ximo Puig. El PSPV de nuestro terruño mediterráneo, en definitiva, vence con holgura y la brisa hidrata su piel. No sucede los mismo con las huestes de Oltra pues el feroz sectarismo les ha desgastado los tobillos. El fulgor del Falcon brilla en su hangar mientras España se relaja gozando con el salto de la Pantoja desde el helicóptero. Aquí nos encanta atravesar las nubes hasta que la tormenta estalla y entonces nos pilla sin el paraguas reglamentario...