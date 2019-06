HA SIDO UN PLACER

El momento de cerrar la puerta llega cuando das mil vueltas para escribir los primeros renglones de esta columna. Escribir y borrar, escribir y borrar. Hace tiempo que transito por ese calvario. No escondo que la periodicidad de la columna en ocasiones me angustia. Hay días que me escribo encima sin espacio para contar. En cambio, hay semanas en las que llego al sábado sin nada que echarme a las teclas. Y esa es la peor sensación de todas. Hace mucho tiempo que mi perfil de aficionado pesa más que la objetividad del redactor. La final del Villamarín desató mis pasiones y fue el momento en el que decidí que debía colgar las columnas deportivas a partir del 30 de junio. La sección de Deportes es un islote en medio de una redacción. Casi siempre uno transita con el pie cambiado. En horarios que cuando para muchos es tarde para 'los de deportes' es temprano. Donde un gol en el último minuto te cambia la vida y la hora de llegar a casa. Una sección en la que el cierre es como un pelotón desbocado a la caza del escapado. Donde el rumor es elevado a la categoría de verdad. Un espacio donde muchos se equivocan al creer que los periodistas son noticia. Un lugar en el que las semanas también tienen siete días pero donde casi nunca los fines de semana son sábado y domingo. Un mundo donde muchos jefes de prensa creen que tienes que escribir al dictado porque por encima de la objetividad debe prevalecer el forofismo. Una sección invadida por el fútbol moderno, donde sólo te conceden entrevistas según caes ese día, un lugar en el que visitas el purgatorio sin que se den cuenta de que no te afecta y un apartado en el que sin lugar a dudas se escriben los mejores relatos periodísticos. Las corridas de toros y los partidos de fútbol son un torrente de libertad literaria. Esta era mi última rendija en la sección tras cinco años intensos. Un lustro muy agradecido a una orquesta con músicos de distinta madre con el reto de que afinen. Leales, sacrificados y raros. Maridaje fundamental para flotar en este mar. La locura es la que hace soportable vivir al revés del mundo. De todos he aprendido algo. Gracias. Una etapa donde compartí camarote y cubierta con buenas personas, que al final es lo mejor de este trayecto. Al final aquello del barco de Singapur, como así nos botó gente que el tiempo ha demostrado que no distingue entre la dignidad y la traición, nos ha servido para hablar de tantas cosas que muchas no tratan de fútbol. La familia, los estudios o el futuro siempre han formado parte de nuestras conversaciones. El otro día quedamos a comer. Éramos seis y tres ya no estábamos en esto. Brindamos por muchas veces más. La amistad no está reñida con la lealtad a la cabecera. Y no me quiero olvidar del lector. La otra mitad de esto. Gracias, ha sido un placer.