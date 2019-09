Cuando Marcelino compareció en rueda de prensa tras el partido ante el Mallorca ya intentó suavizar la situación ante la propiedad porque le habían advertido que en Singapur no aguantarían más desafíos desde el banquillo. Dijo el ya ex entrenador del Valencia que «no quería, ni podía plantear un pulso a la propiedad» pero... ya estaba sentenciado. 'Piterman Lim', ebrio de rencor, consumó el disparate a través de su recadero que perdió el trasero para filtrar el cese de Marcelino sin, ni siquiera, atender al mínimo de decencia que obliga a comunicárselo primero al afectado. Marcelino García Toral ya es pasado en el Valencia CF y ha sido destituido a cuatro días de enfrentarse al FC Barcelona y seis para medirse al Chelsea testificando claramente el poco respeto que, por apabullante ignorancia, el dueño tiene a los tiempos que marcan la pauta en el mundo de la competición deportiva. Porque entiendo que las razones que le han llevado a tomar tan drástica decisión las tendría hace dos semanas e incluso un mes y podría haber obrado los cambios que estimase oportunos en un momento menos delicado para el equipo -su equipo- que tanto se juega en los próximos días. A partir de hoy queda un buen número de incógnitas y alguna certeza para el futuro inmediato. Las incógnitas: ¿será capaz la plantilla que ha sido defendida a capa y espada por su ex entrenador de responder en el terreno de juego? ¿Se adaptarán los jugadores, en tiempo récord, a un sistema de juego diametralmente opuesto al de Marcelino como propone, habitualmente, Albert Celades? ¿Será Celades, que no tiene culpa alguna de todo lo sucedido, capaz de triunfar en su primera incursión en un banquillo de Primera? ¿Y Mateu Alemany? ¿Se tragará el sapo de quedar como objeto decorativo en la entidad tras la marcha del entrenador con el que reconstruyó al Valencia? O... ¿se sentará con Lim para resolver su contrato sin 'sangre'? ¿Y 'Piterman Lim'? ¿Se saca de la manga el proyecto de fomentar la cantera porque tiene un equipo de expertos que lo ha diseñado ad hoc con la intención de engrandecer al Valencia CF? o... ¿busca su revalorización para 'hacer caja?. Hasta aquí las incógnitas o... algunas de ellas porque me vienen al teclado algunas más. En cuanto a las certezas... una por encima de todas: Lim va a hacer los que le pase por los 'cataplines'. Si ha sido capaz de poner 'patas arriba' el Club cuando se había alcanzado un método de trabajo eficiente, con la temporada en marcha y a puertas de partidos de gran envergadura... si se ha ciscado literalmente en el Centenario y tuvo los santos 'bemoles' de sentar a Gary Neville en el banquillo del Valencia. ¿Le queda alguna duda a alguien? Marcelino, que se ha equivocado en algunas cosas y acertado en muchas más, se marcha de Valencia con la cabeza muy alta y demostrando ser un técnico competente pero... ni con la marcha de Marcelino se acaba el Valencia CF ni con la llegada de Lim arrancó la historia del Club. Toca reconocerle el hecho de haber desembolsado y dinero importante pero... en la historia del Valencia CF no pasa de ser un triste tropiezo.