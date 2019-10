PIRÓMANOS D.O.

Lamentablemente y, como ya viene siendo habitual, el hemiciclo valenciano se ha vuelto a convertir en un impracticable campo de barro. No es la primera vez que me lamento en este espacio del incómodo ambiente que invade el edificio de Corts Valencianes en esta nueva legislatura.

La excusa que le ha servido esta vez a Ciudadanos ha sido, cómo no, Cataluña. Si ustedes escuchan las intervenciones de la oposición en la última sesión de control al Gobierno, pensarían que se encuentran en el parlamento catalán y no en la sede del Gobierno valenciano. Seguramente los líderes neoliberales no deben encontrar suficientemente motivadores los temas valencianos, porque recurren constantemente a nuestros vecinos del norte para fundamentar sus discursos. En el caso de Ciudadanos, siguen yendo de turistas en la Comunitat, y no acaban de acostumbrarse a que, afortunadamente, la realidad valenciana es bastante menos conflictiva que la catalana. Sin embargo, ellos, como Umbral, han venido a hablar de su libro, y poco o nada les importa el bienestar de los valencianos y valencianas. Ellos se desenvuelven mejor en el conflicto, y si para hacerse ver hay que inundar de lodo nuestras instituciones no les va a temblar el pulso.

Su argumentario básico es muy elemental: adoctrinamiento y pancatalanismo. Y de ahí no salen. Si hay asociaciones valencianas que no les gustan y que reciben subvenciones públicas: pancatalanismo; que las familias eligen que sus hijos e hijas aprendan valenciano: adoctrinamiento; que Eliseu Climent se pasea por la calle Caballeros ¡adoctrinamiento y pancatalanismo! Es agotador...

Y lo peor de todo esto es que arrastran con ellos a gran parte del hemiciclo, incluídos los partidos del Botànic. Porque una siempre no tiene toda la templanza que quisiera y se revuelve contra la ignorancia, la irresponsabilidad y la mentira. Se me queda corto este artículo para desmontar todas las mentiras que esta semana se han vomitado en el parlamento valenciano, pero sí tengo espacio para desmentir una: la Comunitat Valenciana no es Cataluña.