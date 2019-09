La pinza de Errejón

Cuando hace unos días vieron a Pablo Iglesias sentado en la cafetería del Congreso con Albert Rivera, saltaron las alarmas en el PSOE temiéndose la pinza entre ambas formaciones. Por si había dudas, un dirigente socialista, el alcalde de Valladolid, lo dejó claro publicándola en Twitter junto a otra imagen de Julio Anguita con José María Aznar de cuando se acuñó lo de «la pinza» entre ambos contra Felipe González. Les resulta incómodo, preocupante y hasta ofensivo. Nada que ver con la acogida que mostraron algunos con la sola posibilidad de que Errejón se presentara a las Generales encabezando la alternativa a Podemos. En ese punto, los socialistas parecían encantados, como la ministra de Justicia quien consideró que «toda apuesta democrática es una buena apuesta» durante la Fiesta de la Rosa en León. Ni un reproche, ni una queja, ni un lamento. Al contrario, el propio Sánchez lo decía hace poco: «he visto cosas esperanzadoras en él». Si así fuera, si Errejón fuera el tercero en discordia, Iglesias podría quedar como el hermano pobre de Alberto Garzón, que ya es decir.

Errejón es el listo de la clase e Iglesias, el líder. A Iglesias le puede el empeño ideológico por encima de todo, hasta el punto de no ser capaz de ceder en 2016 cuando tuvo ocasión de investir a Sánchez, y el ego superlativo, incompatible con el de Sánchez que llena todo el espacio. No hay sitio para los dos a este lado del Mississipi.

En cambio Errejón es más largo y menos dogmático o, al menos, sabe cómo aparcar los principios para obtener el poder. Así lo intentó cuando estuvieron a punto de tocar gobierno para desbancar a Rajoy y se malogró porque Iglesias no admitió tanta estrategia. Después de la lata que ha dado con los 'Juegos de Tronos' resulta que no sabe nada de tácticas ni es capaz de mirar la partida con frialdad para mover las piezas que le interesan. Falta de inteligencia emocional o exceso de testosterona marxista. La cuestión es que el enfrentamiento Errejón-Iglesias demostró que el listo era el primero. Estaba viendo la jugada pero el Amado Líder no se lo permitió y llegó la ruptura. En este momento, si me dicen que han visto al equipo negociador de Moncloa saliendo del bunker de Vistalegre reuniéndose con los defenestrados de Podemos, me lo creo. Errejón es el empollón que conoce Suanzes y sabe la importancia de dejar a un lado el marxismo. Lo hizo el PSOE de González y le fue bien. Tal vez hubo voces contrarias a la cesión pero en cuanto se toca poder, esas críticas se callan de forma natural. Eso sucederá si hay pacto con la formación del niño antes o después. Sánchez, que no anda sobrado de perspicacia, cree que es mejor opción que su examigo Pablo, sin darse cuenta de que Íñigo es más peligroso porque está ocupando su mismo sitio. Iglesias queda a la izquierda de Sánchez excepto cuando él busca esa ubicación pero Errejón es un González 3.0, listo, prudente y zorrete.