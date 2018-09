PILOTO DE CARRERAS

Y habló Mateo Alemany. Y nos alegramos todos. Porque, del oscurantismo pasado al aperturismo institucional de hoy, media un abismo solo comparable con estar en la Champions o luchando por el descenso. De Lay Hoon a Mateo Alemany. De la tierra a Marte. Bueno, a Neptuno, más ser más rigurosos. Aclaradas las formas, conviene detenerse en el fondo. Alemany relata con naturalidad lo que antes era tema tabú: el Valencia tiene una deuda grande y debe vender jugadores como parte del negocio. Y, con lo recogido por una gran venta, comprar tres jugadores de nivel similar y futura plusvalía deportiva y económica. Por supuesto, jugar la Champions cada año y que el campo no se acabará mientras no haya financiación a través de la venta de las parcelas. ¿Les suena el modelo? Pues claro. Solo que ahora tiene la marca de Alemany y nos suena mejor que la anterior. O no hay que matar a nadie haga lo que haga. Pero, en mi opinión, Alemany ha evolucionado el modelo. Adopta riesgos controlados, cosa antes imposible de ver en el Valencia del alambre. Riesgo que equivale a mejorar sustancialmente la plantilla -con la carga financiera que ello supone- buscando un rendimiento deportivo que haga crecer la sociedad. En resumen, si tengo buenos jugadores aunque sean caros, harán al Valencia estar más arriba y, como consecuencia, crece económicamente el club, la plantilla y los precios de futuras ventas. Un modelo para ganar y crecer y no sólo para pagar y mantenerse estable. Me parece una clara evolución del modelo, pero claro, también es más arriesgado y menos sostenible. Porque, con clasificación Champions la pirámide se sostiene y se puede invertir grandes cantidades en fichajes y evitar traspasos que no quieres. Pero si la pelotita no quiere entrar en este caprichoso juego llamado fútbol tienes sobre la mesa un castillo de naipes muy caro. No creces como institución, los jugadores no valen más, tus ventas no suben de valor, tu capacidad de compra baja y tus obligaciones de venta aumentan. Vamos, lo mismo de lo previsto pero al revés. Habrá gente que prefiera un modelo más conservador y de crecimiento más lento pero seguro. Habrá quien crea que el riesgo es asumible y el premio muy suculento. Los dos me parecen válidos y plausibles y, como es evidente, el análisis real vendrá a final de temporada dependiendo del resultado deportivo. Si hay Champions, felicitación y, si no, problemas serios. Pero como ahora sólo podemos analizar a priori, me quedo con el elegido para pilotar el coche blanquinegro en plena competición: Mateo Alemany. Su pilotaje previo le otorga el derecho a elegir la ruta sin GPS. Ha escogido el camino del riesgo controlado después de haber demostrado su pilotaje en plena tormenta y sin frenos.