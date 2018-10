Eso es de pijos

Ser padres y tomar la opción por la enseñanza privada para los hijos siempre conlleva el riesgo de ser acusado de pijo, sobrado, capitalista o sectario. Algunos lanzan la acusación abiertamente y otros optan por hacerlo de modo irónico. Esto es así. No todos entienden la enseñanza privada como una opción dentro de un marco de libertad en la búsqueda de calidad en la formación de los hijos, ni comprenden el esfuerzo sobre humano que supone para muchas familias, a veces con pocos recursos, que se sacrifican por esta opción desamparada por la administración. Erik tiene 46 años y es padre de dos hijos que han sido formados en centros privados. La filosofía de Erik se basa en la negación a delegar la responsabilidad de la educación en el político de turno, evitando así condicionar su futuro. Como Erik hay un alto número de padres que pagan sus impuestos y no obtienen ni buscan un retorno por parte de la administración y sin embargo tienen los mismos derechos que cualquiera que los lleve a la pública o a la concertada.

En este sentido, las políticas del Consell determinaron hace dos años la exclusión de las prácticas de las universidades privadas en hospitales públicos. Imagínese que, usted que matriculó en medicina a su hijo en la Universidad Católica de Valencia, de repente el Gobierno decide suspender las necesarias prácticas concertadas de ese grado en los hospitales públicos. Así sucedió y de inmediato la UCV interpuso un recurso contencioso-administrativo para que los estudiantes de Ciencias de la Salud pudieran hacer las prácticas en instituciones sanitarias públicas. Hace dos días conocimos el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que reconoce el derecho de la UCV a suscribir con la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública un convenio de cooperación educativa en materia de prácticas académicas curriculares. Otro revés más a las políticas del Consell, las de Marzà y las que dependían en su día de la ministra de los casi 100 días, la desaparecida Montón, es decir Educación y Sanidad junto a la otra parte demandada que es la Universidad de Valencia (sic).

La sentencia además de obligar a pagar las costas, ordena a impulsar las actuaciones necesarias para restablecer el marco de cooperación en el plazo de cuatro meses. Como Erik, hay muchos padres que se felicitan por la decisión de pagarse la educación de sus hijos a veces a costa de no salir a cenar, no salir de viaje los puentes festivos y/o no disfrutar de unas vacaciones de ensueño. Es el precio para no depender de políticos como Montón, ex consellera de Sanidad del Gobierno valenciano, que estuvo 95 días como ministra y que tras su dimisión por el escándalo de su máster fue capaz de pedir casi 15.000 euros en concepto de pensión indemnizatoria. Es lo que hay.