¿Y QUÉ PIENSA NETO?

Me preguntan estos días por el trueque Cillessen-Neto (en Barcelona huyen de la palabrita porque entienden que pierden con el cambio) y los entresijos de la salida del brasileño. Muchas de esas preguntas van encaminadas a la relación Marcelino-resto del mundo poniendo al portero como último ejemplo de relaciones profesionales que se rompen entre el entrenador del Valencia y sus jugadores. Recapitulemos. Marcelino este año se cargó a Batshuayi por caradura y a Murillo porque la forma de entender su trabajo no cuadraba con él. Nadie echó de menos al jeta belga y Murillo ha jugado con Valverde casi menos que con Marcelino. Mientras tanto, la segunda parte de la temporada los delanteros que se quedaron encontraron el gol y Diakhaby mejoró su rendimiento. El Valencia a Champions y campeón de Copa. Seguimos. Marcelino pidió a Cheryshev a toda costa. Su compromiso nunca se puso en duda y su rendimiento acabó siendo notable. Hasta en el aspecto de las lesiones el ruso ha parecido otro jugador respecto al de su anterior etapa en Valencia. El técnico pide ahora su compra y a todos nos parece lógico. Del curso anterior solo Vietto -una cesión invernal con poco riesgo- le salió mal a Marcelino porque la controvertida salida de Zaza -no compartida por casi nadie- no ha tenido repercusión en el siguiente proyecto. Y volvemos a Neto. Titular con Marcelino. Indiscutible en Liga, Champions y Europa League. Y portero, que todavía hace más seguro el puesto. ¿Qué motivos tiene Neto para estar a disgusto en el Valencia de Marcelino? No será porque no le pone. No será porque no le ha dado galones. ¿Qué más puede pedir? Me cuesta encontrar un motivo deportivo para estar cabreado con el entrenador que te pone todos los domingos. Marcelino pide jugadores de calidad, preparados para el alto nivel y comprometidos hasta el extremo. Cualquier grieta en la filosofía de fortalecer el grupo no la quiere en su vestuario porque entiende que pudre los cimientos. Y, sin los millones de los grandes, el vestuario es el arma de Marcelino para competir con ellos. Así que, si atisba ruido, lo aleja de su radar. En el Valencia le ha llevado al éxito tras dos temporadas. Eso no le hace perfecto ni infalible. Se equivocará como todos pero, de momento, está acertando mucho más que lo contrario (con Kang In le viene un miura que lidiar). Por eso, y ante las miradas dirigidas a Marcelino y sus relaciones con los jugadores, miro con extrañeza a un portero que prefiere salir de su titularidad en Valencia a una más que probable suplencia en el Barça. Salvo que su gran aspiración sea el dinero, claro, en cuyo caso se entendería todo y bienvenida sea su marcha. Porque, llámenme loco, si a la Copa América Neto no ha ido como jugador del Valencia me da a mí que, como suplente de Ter Stegen, no podrá ir ni a la de vela.