Juventud y madurez no son un valor en sí mismo. Un profesional de 30 no garantiza la excelencia, ni tampoco uno de 50 años. En el mundo de la creación, la fecha de nacimiento no prueba nada. Esta semana Ana Penyas (Valencia, 1987) fue distinguida con el Premio Nacional de Cómic y Santiago Posteguillo (Valencia, 1967) se alzó con el Planeta. Son dos ejemplos de que el talento no se mide por la edad ni las arrugas. ¿Cuándo se está preparado para crear una gran obra? Miguel de Cervantes empezó a escribir 'El Quijote' con 69 años, Frank Lloyd Wright diseñó el Museo Guggenheim de Nueva York con 74, Miguel Ángel Buonarroti firmó 'La Piedad' con 24, Giuseppe Verdi estrenó 'La traviata' con 40, Picasso pintó 'Las señoritas de Avignon' con 26 y el 'Guernica' a los 56... Hay artistas que se consagran cuando no llegan a la treintena y creadores que alcanzan el reconocimiento cuando peinan canas. No hay patrones válidos.