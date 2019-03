PICARESCA SIN FRONTERAS

Desde que nosotros mismos compramos la propaganda de la leyenda negra se diría que andamos por el mundo acomplejados y cojitrancos en vez de bizarros y tonitruantes. Bueno, con que caminásemos equilibrados ya me conformaría... Ciscarnos en nuestras universidades se convirtió desde hace lustros en un deporte estupendo. Supongo que algunas universidades serán peores que otras, y que incluso en medio del páramo brilla el fulgor de la sabiduría. En cambio, ah, componemos labios de culo de pato cuando narramos las virtudes de las universidades de USA. La de premios Nobel que brindan al universo, la de estudiantes que luego forjaron multinacionales robustas, la de lumbreras que acogen entre aquellos verdes jardines. Olvidamos que las primeras universidades las creamos nosotros cuando los conquistadores. Los anglos tardaron siglos en levantar las suyas, pero nuestra boca expulsa miel cuando irrumpe Harvard, Hopkins, Stanford y tal y tal. Curiosamente apenas conocemos paisanos que estudiaron allí, pero este detalle no influye y les otorgamos una superioridad casi divina. Son anglos, son protestantes, son serios, son rigurosos, son sinceros. Cierto es que alguna de nuestras universidades se ha lucido con la mandanga de regalar un máster por aquí y otro por allá a personajillos que no hincaron los codos. Cierto es que nuestro presidente no salió demasiado bien parado con su tesis trufada de plagios. Pero ahora estalla un feo asunto en las universidades yanquis con una importante derrama de sobornos para que sus privilegiados cachorros estudien allí. Ni esos doctos puritanos eran tan remilgados a la hora de beneficiar sus bolsillos ni nosotros unos pájaros extraños enganchados a la triquiñuela. La picaresca es universal. Menos lecciones de moralina, pues, Caperucitas de Yanquilandia.