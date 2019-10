PETER FILMS PRESENTS

Ni 'La casa de papel' consiguió concitar tanta expectación, de un capítulo para el siguiente, como lo hace el Valencia CF que vive -y sorprendentemente sobrevive- cada semana con una nueva historia de máxima audiencia. Impredecible, a veces inenarrable y sin duda inexplicable. Esta semana los protas son la resurrección de Murthy y la muerte de Alemany. Uno de los grandes actores de esta ficción muere en este capítulo. El director general, herido de muerte desde el inicio de la tercera temporada caminaba moribundo hace semanas esperando que los guionistas certificaran su adiós definitivo. Llegó para recuperar la audiencia de una serie muerta y la convirtió en una superproducción de éxito ganando adeptos y galardones: Mestalla lleno de ilusión otra vez y una Copa del Rey a las vitrinas. Será, probablemente, al que más echaremos todos de menos. Su aparición en el club devolvió la credibilidad, la normalidad, el raciocinio y el éxito al desmadre generado por Peter y sus amigos. Alemany ni era de Mendes ni era de Lim. Quizá la clave del éxito fue no deberse a nadie salvo a sí mismo. Su categoría profesional hizo el resto. Se irá con honores y, eternamente, el primero de la lista en títulos de crédito para el valencianismo. De esta forma se cierra un largometraje de dos años fabulosos con un tridente de actores principales que recordaban al equipo A. Cada uno teníamos nuestro favorito del grupo aunque sabíamos que su éxito estaba en la unión entre ellos. Alemany, Marcelino y Longoria: nos encantó que los planes salieran bien. Pero la serie continúa. Ahora en 'el abismo de Helm'. Y con la muerte del bueno que quedaba pueden pasar dos cosas: que en su lugar aparezca un nuevo personaje que eclipse su figura -improbable- o que triunfe el mal. Porque, como en toda buena película, donde hay un superhéroe hay un supervillano. Ese que parece muerto pero que revive un millón de veces y no desaparece hasta el último minuto del film. Y aquí aparece la clásica vuelta de tuerca de la trama que ofrece un giro inesperado a los acontecimientos; en el capítulo de esta semana reaparece Murthy. Lo ha hecho como un fantasma del pasado de 'Cuento de Navidad'. Estoy pero no estoy. Aparezco pero no me ves. Hablo desde el más allá de los medios. El más acá de mi espejo. Se autoentrevista sin réplica, no sea que me pregunten por el despido de Alemany en julio -no después de la salida de Marcelino- o el esperpento de Rodrigo que, si atendemos a la entrevista, nunca pasó. Una cortina de humo para justificar lo injustificable de este verano y que nos lleva al siguiente capítulo: ya sabemos que Murthy sigue pero ¿quién va a sustituir a Alemany? ¿Y al director deportivo que liquidó también la guadaña singapurense? ¿Serán pelotas al servicio del poder? El culebrón continúa en esta tragicomedia sin final.