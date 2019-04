DE PERTH A DÉNIA

Hay un vídeo que circula hace ya unos años por Youtube. En él, un hombre joven entra en un vagón de metro al azar, en alguna estación cerca de Perth (Australia), una mañana cualquiera muy temprano. El tren está lleno de pasajeros somnolientos que se trasladan a su lugar de trabajo. Se les intuye ensimismados, desganados, aletargados por el día a día. El joven les da las gracias por estar allí esa mañana y les invita a cantar con él la canción 'Over the rainbow'. Poco a poco (muy tímidamente al principio), los pasajeros se van animando hasta que todos acaban cantando entusiasmados una canción que habla de posibilidades y de sueños que se pueden cumplir. Si no lo habéis visto no dejéis de hacerlo. Tiene un montón de visitas en la red.

Fue grabado por la organización australiana The Liberators International. Si no habéis oído hablar de ellos os diré que el fundador del movimiento (y el joven del vídeo) se llama Peter Sharp y en la página de inicio de su blog escribe: «Imagina un mundo en el que la gente se apasione tanto por crear un futuro armonioso y sostenible como lo hace cuando ve ganar a su equipo favorito». Cuando se le pregunta por qué puso en marcha este proyecto, Peter afirma que estaba tan cansado de escuchar noticias negativas en los medios que decidió encontrar la forma de crear noticias positivas. De eso tratan sus iniciativas. De transmitir que sin importar tu condición o tus circunstancias, tu día, tu vida y tu destino pueden mejorar. Sharp también afirma que si al principio a la gente le cuesta participar en estas actividades es porque no estamos acostumbrados a ver acciones en la calle que fomenten el estrechamiento de lazos humanos.

A mí como proyecto me parece una maravilla. Y no hace falta irse a Perth para participar en algo así. Mañana sábado organizan en Dénia una actividad de baile silenciosa en la Plaza del Consell. La idea es que los participantes se descarguen un audio de música y bailen con sus auriculares animando a la gente y difundiendo alegría. Es silenciosa pero suena bien, ¿verdad?