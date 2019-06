Mientras los diferentes partidos interpretan los resultados electorales del pasado domingo y juegan con el valor de las promesas electorales que habían mantenido ante sus electores, la comunidad científica sigue dando saltos de gigante en los campos de la investigación genómica y digital. Mientras unos buscan el buscan el bienestar presente y superficial de las actuales generaciones, la ingeniería genómica y digital está sentando las bases del bienestar de las futuras generaciones. Unas generaciones probablemente biomejoradas, con menos enfermedades heredadas y con más tiempo libre. La biomejora y la Inteligencia Artificial están promoviendo un cambio cultural tan grande que los especialistas ya cuentan con ingenios electrónicos y robots autónomos que llaman 'personas electrónicas'.

No es un ejercicio de ciencia ficción porque hace unos meses la Unión Europea ya emitió una serie de recomendaciones sobre la aplicación de las normas del Derecho Civil a la Robótica. La resolución del parlamento europeo del 16 de febrero de 2017 recomienda distinguir las personas de los robots y no aplicar el nombre de 'persona electrónica' al 'robot autónomo inteligente' que ya diseña la ingeniería, la automoción y el horizonte de la inteligencia artificial 'fuerte'. Aunque este ámbito de la robótica no es el único, si es el más visible y comercial cuando analizamos las transformaciones sociales y culturales de estas tecnologías.

Estos contextos casi futuristas están siendo espoleados e incentivados por la aparición del Transhumanismo. Con este nuevo término se quiere marcar un antes y un después en el impacto humano de la investigación científica. Antes todavía se hablaba de humanidad o género humano, ahora se habla de humidad potenciada, expandida, modificada, recreada y mejorada. La plasticidad de la naturaleza humana es tan grande y las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías con tan espectaculares que muchos científicos sueñan faústicamente en sustituir a Dios. Si podemos, ¿por qué no?, ¿quién nos lo impide cuando la investigación científica no tiene fronteras?

Ante el desafío de esta disruptiva agenda transhumanista, la comunidad científica se ha dividido entre los bioconservadores y los propiamente transhumanistas. Mientras los primeros aún desconfían de los programas de mejora, los segundos ya plantean una hibridación entre tecnología y vida humana. Estos últimos ya están confiando la responsabilidad a los algoritmos y se plantean la posible culpabilidad moral de los cyborg. No es un solo un debate filosófico porque está en juego la comercialización, la regulación y evaluación de estos desafíos. Es un ejercicio de prospectiva y precaución que los gestores de los cluster digitales y bio-tecnológicos deberían iniciar, no sólo para plantearse la mejora de la especie humana sino para universalizar la curación.