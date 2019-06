A perro flaco...

Que algo está sucediendo, y no precisamente bueno, con la evolución del clima resulta una obviedad avalada por múltiples evidencias científicas. Sí, los agricultores también somos conscientes del cambio climático y, naturalmente, nos preocupa, y mucho, lo que pueda depararnos el futuro: no en vano nuestro trabajo depende, en gran medida, del clima. Nosotros no criticamos el ecologismo, sino ciertas formas de ecologismo exclusivo y excluyente porque entendemos que esa no es la única forma de respetar el medio ambiente.

Aclarado este punto, todo este preámbulo viene a cuento del reciente y explícito apoyo expresado por los principales partidos políticos de la Comunitat Valenciana, con la única excepción de Vox, para promover la declaración en nuestro territorio del llamado «estado de emergencia climática», así como el cumplimento del Acuerdo de París firmado en 2015. Se trata de una iniciativa surgida en el seno de la plataforma Friday's For Future y que se fundamenta en loables propósitos y no menos encomiables intenciones. Ahora bien, si tal como apuntaba, las alteraciones que viene sufriendo la climatología nos preocupan desde nuestra condición de agricultores, también nos inquieta la utilización a menudo interesada y demagógica que se hace de un problema tan serio cuando se sitúa, con irritante frecuencia, a los agricultores en el punto de mira, en el centro de la diana, presentándonos como elementos contaminantes, como enemigos declarados de la ecología. Mucho me temo que somos un sector débil, sin la influencia política y mediática que tienen otros colectivos empresariales muy potentes, y eso nos convierte en una presa fácil, en carne de cañón para tranquilizar a las buenas conciencias de la corrección política, en el perro flaco al que todo son pulgas.

Sin embargo, y en medio del actual contexto de preocupación, legítima y más que justificada, en torno al clima, es necesario decir quién es quién en esta alambicada historia. Nosotros, los agricultores y los ganaderos, no somos perfectos en esta materia ni pretendemos escurrir el bulto de nuestras propias responsabilidades, pero al mismo tiempo es preciso intentar ser justos y emitir juicios ponderados. Estos días leíamos las noticias sobre los elevados niveles de contaminación por antibióticos que presentan los ríos y las que recuerdan que Estados Unidos -el país que, junto a China, más gases de efecto invernadero emite- se negó a suscribir el ya mencionado Acuerdo de París, mientras que para su presidente las alarmas sobre el clima son motivo de burla.

Abundando un poco más en la cuestión, y de acuerdo con los datos del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), recogidos por el Parlamento Europeo, resulta que el consumode energía es responsable del 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que el transporte lo es de un tercio de las mismas. Como señalaba, el sector agrario también tiene su cuota de responsabilidad, que no eludimos, pero desde luego se encuentra a años luz de la que tienen otras actividades, y eso por no hablar de los efectos tremendamente beneficiosos que la agricultura desencadena sobre el medio ambiente, en términos de absorción de dióxido de carbono, por ejemplo, o de mantenimiento del paisaje o de fijación de la población rural.

Además, se da la circunstancia de que en el capítulo medioambiental los agricultores europeos estamos fiscalizados, controlados, exigidos, limitados y sancionados como no lo están en ninguna otra parte, lo que convierte a la agricultura europea en la más segura del mundo en todas sus variables. Dudo mucho que otros sectores se encuentren sometidos a un escrutinio tan severo, cuando el esfuerzo que han llevado a cabo los profesionales del campo para gestionar sus explotaciones de manera respetuosa con el medio ambiente ha sido colosal y digno de encomio, pero lamentablemente no se ha visto recompensado, sino todo lo contrario.

La falta de rentabilidad de nuestros cultivos alcanza proporciones endémicas y se traduce en falta de relevo generacional y en abandono de tierras productivas, lo que a su vez provoca despoblamiento, desertización e incendios. Más de 160.000 hectáreas han dejado de cultivarse en la Comunitat Valenciana en los últimos años, y esa cifra aumentará con toda seguridad tras una campaña citrícola catastrófica. Si no se nos proporcionan los instrumentos necesarios para ser rentables, tampoco podremos alcanzar la sostenibilidad medioambiental que se nos reclama y el hoyo en el que nos encontramos será cada vez más profundo: esa España vaciada de la que tanto se habló durante la campaña electoral. Nuestro sector y el cambio climático no pueden ser utilizados como instrumentos al servicio de la demagogia populista.

Ahora que han comenzado las negociaciones para formar el nuevo Gobierno de la Generalitat es un buen momento para recordarlo. La última legislatura ha resultado decepcionante para la agricultura. Los planteamientos ambientalistas no deben ser un problema, sino parte de la solución. Hacen falta ideas claras en una futura conselleria que tiene que saber desde el principio dónde se encuentran las prioridades. El nuevo rumbo debe basarse forzosamente en una línea agrarista nítida y sensata. Por su experiencia y dilatada trayectoria hay personas en la misma conselleria capacitadas para conducir esa nave. Aprovechémoslas.