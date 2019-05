Hacer de perro

Durante mucho tiempo se ha creído en la altura política de Ana Pastor. El secreto mejor guardado de la política española, según Martínez Pujalte. Sí que ha estado a la altura no metiendo mucho la pata. Pero ahí anda aceptando estar detrás de Batet y de Elizo en la mesa del Congreso. Hombre, un poco de dignidad. De Isabel Díaz Ayuso decía Esperanza Aguirre la semana pasada que nos iba a sorprender. ¿Más? Cuenta Ángeles Caballero que Díaz Ayuso llevaba la cuenta en Twitter de Pecas, el perro de Aguirre. Un humano tenía que hacerlo, no iba a escribir el chucho (aunque algunas cuentas de Twitter parezcan perpetradas por hienas). El guionista de la magnífica 'Chernobyl' escribió antes secuelas de 'Scary Movie' y 'Resacón en Las Vegas'. Podía haber prejuicios con él. Con Díaz Ayuso no tenemos prejuicios. Ella misma se ha dado a conocer. No como gobernante, vale. Pero es cierto que se han hincado con ella como nunca se hizo con Pastor.