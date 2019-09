Perque no volem, que nos seguixquen torejant» podria ser un bon modo de refermar la discomformitat, en la que nos trobem una majoria més que suficient, davant les forçades eleccions. Situació, no per més amagada no manco intuïda, conseqüència d'una postura trencadora, sense més objectiu que manar, que té arraïls en el modo cóm, de matute es trobà en el poder Zapatero -l'inefable Rubalcaba se n'anà i ell sabrà-. L'aire de bon chic, el mantingué en els núvols poderós, pintant de blau i no enfrontant en valentia la crisis, mentres s'enrossinava cremant immisericorde qualsevol camí a l'oposició i amparant-se en eixa aura d'excelència que detenten les esquerres, venen en l'universitat i la docència actual aplaudix sense crítica. Ell bambà supèrfol en lloc de construir, obligant-nos a captar en Europa, per a no declarar-nos en quebra.

Clar que és més fàcil derrocar que fer bona obra. I, a la contra, com si abellira sumar-se. Pero l'anti, com dia Miquel Adlert, quan arremata l'objecte es queda en les mans buides. ¿I ara qué? Sànchez, trobà eixa veta per a descabalar a Rajoy, prometent eleccions immediates, pero s'enrocà per a gojar ególatra les mels del poder, rendir-lo caprichosament montant-se a la gepa dels que l'ajudaren. Pareguent-li poc als seus vols de falcó, nos culpa a tots, tachant-nos d'ignorants, per no voler-lo prou, quan la crisis no resolta li passa contes del temps perdut i la provisionalitat nos ofega. Ara, en lloc d'entonar el yo pecador, repetix son discurs de «mentirosos, vosatros» ¿I quí paga les eleccions?

Voran que l'us de l'accent en valencià, o l'absència quan no toca, ajuda a l'hora de fer-se entendre. Si el títul estiguera escrit en l'acatalanat seria «per què no» i pensaríem que pregunta - ademés de fer-nos obrir la è-, quan intentem explicar els motius que nos aqueixen i doldre-nos del perjuí, denunciant als principals causants, mentres advertim de lo que pot passar si no espavilem. Perque ací no eixim a bones, entretenguts en dur-nos a on no volem.